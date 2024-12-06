МосБиржа может запустить специндекс для "прозрачных" эмитентов к середине 2025 г.

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Специальный индекс Московской биржи для ценных бумаг эмитентов, которые поддерживают высокие стандарты корпоративного управления и наиболее полно раскрывают о себе информацию, может появиться к середине 2025 года, сообщила директор департамента по работе с эмитентами биржи Наталья Логинова.

"Индекс компаний, которые захотят стать участниками совместного проекта Банка России и Московской биржи по программе развития акционерной стоимости российских эмитентов, может появиться к середине следующего года", - сказала Логинова журналистам в кулуарах Российского облигационного конгресса Cbonds.

"Участие в программе добровольное, но мы надеемся увидеть там достаточно представительное число наших эмитентов. Критериями участия, среди прочего, будет готовность быть прозрачными для инвесторов и поддерживать высокие стандарты корпоративного управления", - отметила глава департамента.

Первый зампред Банка России Владимир Чистюхин в октябре заявил о возможности создания на МосБирже индекса для ценных бумаг компаний, которые максимально полно соблюдают кодекс корпоративного управления и раскрывают о себе информацию. На включение в него могут претендовать порядка 15-20 эмитентов, оценивал тогда он.