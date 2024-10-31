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На "Мосбирже" может появиться специндекс для компаний с лучшим раскрытием информации

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Банк России допускает возможность создания на "Мосбирже" специального индекса для ценных бумаг эмитентов, которые максимально полно соблюдают кодекс корпоративного управления и раскрывают о себе информацию, сообщил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхи на форуме биржи по корпоративному управлению.

По его словам, на включение в него могут претендовать порядка 15-20 компаний.

"Мы хотим стимулировать те публичные общества, которые максимально полно соблюдают Кодекс корпоративного управления, которые максимально полно раскрывают о себе информацию <...>, создать какую-то программу стимулирования этих обществ, может быть сделать индекс специальный для таких обществ на "Московской бирже"", - сказал он.

После выступления он уточнил журналистам, что в международной практике есть примеры создания индекса компаний с лучшими корпоративными практиками для того, чтобы показывать, каким образом идёт изменение их акционерной стоимости.

"Но как правило, такого рода компании показывают хорошие результаты, если не случается, конечно, каких-то кризисных ситуаций, и в общем и целом являются хорошим бенчмарком для всех остальных компаний для того, чтобы присоединяться к этому же самому движению", - сказал он.

Чистюхин отметил, что если удастся договориться по всем параметрам, то такой индекс для российских эмитентов может появиться в следующем году. "...Мы в следующий год целимся. Если у нас получится в следующем году, мы это сделаем", - сказал он. По его словам, на вхождение в этот список, по предварительным оценкам, могли бы претендовать "порядка 15-20 компаний".

Ранее представители регулятора предлагали обсудить возможность поддержки компаний, наилучшим образом раскрывающих информацию о своей деятельности. Неделю назад директор департамента корпоративных отношений Банка России Екатерина Абашеева говорила, что ЦБ совместно с организатором торговли обсуждают возможные меры поддержки.

Это предложение выдвинуто наряду с планами ЦБ ввести маркировку (обособление) ценных бумаг эмитентов, которые закрывают сведения о своей деятельности в большем объеме, чем это предусмотрено законодательством. Соответствующее указание Банка России находится на регистрации в Минюсте.

В 2022 году компании из-за рисков введения санкций получили возможность не раскрывать информацию о своей деятельности. Но спустя полтора года действия такого "моратория" правительство постановлением № 1102 его отменило и обязало эмитентов вернуться к раскрытию данных за исключением некоторых "чувствительных сведений" из-за санкционных угроз.

правительство Минюст Екатерина Абашеева Владимир Чистюхи Мосбиржа Банк России
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