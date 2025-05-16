ЦБ РФ работает над замечаниями Минюста по маркировке ценных бумаг со слабым раскрытием

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Банк России рассчитывает на утверждение в 2025 году правил маркировки ценных бумаг компаний, которые раскрывают информацию о себе в недостаточном объеме, регулятор надеется на возможность устранения замечаний Минюста к документу, сообщил первый зампредседателя ЦБ Владимир Чистюхин.

Из-за неполного раскрытия информации эмитентами, ценные бумаги которых входят в котировальные списки российских бирж, Банк России весной 2024 года объявил о планах ввести маркировку ценных бумаг недостаточно прозрачных компаний. Руководство регулятора рассчитывало на принятие этих правил до конца 2024 года, осенью сообщало о направлении документа на регистрацию в Минюст.

Но до сих пор документ так и не был зарегистрирован.

"У нас поступили юридические замечания от министерства юстиции относительно данного нормативного акта. Мы находимся с ними в диалоге. И очень надеюсь, что у нас получится устранить эти замечания", - сказал Чистюхин журналистам в кулуарах конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2025".

По его словам, регулятор надеется, что в этом году получится найти вариант, который позволит не отказаться ни от одной из идей, которые были изначально заложены в проекте.

Кроме того, ЦБ планирует летом запустить в пилотном режиме проект по рейтингованию акций российских компаний; полноценно механизм должен заработать в 2026 году.

Новый некредитный рейтинг акций российских эмитентов будет представлять собой профессиональную оценку рейтингового агентства о справедливой стоимости акций: о расхождении между фундаментальной стоимостью акций и текущей рыночной.

ЦБ отмечает, что создание таких рейтингов направлено на решение двух задач: обеспечение инвесторов качественной аналитикой, а также предоставление им информации в условиях закрытия многими эмитентами данных о себе из-за санкционных рисков.

Ранее руководитель департамента корпоративных отношений ЦБ Екатерина Абашеева говорила, что эта оценка будет определяться на основе как финансовых, так и нефинансовых метрик. Агентства будут присваивать акциям "звездочки" и сопровождать рейтинги расширенной аналитикой. Таким образом, инвесторы получат прозрачный и профессиональный ориентир, на основе которого смогут принимать инвестиционные решения, рассчитывает ЦБ.