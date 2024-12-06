"Русагротранс" предупредил о напряжении на мировом рынке зерна

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Существенно сокращение квоты на экспорт пшеницы из России на фоне снизившегося экспортного потенциала формирует напряжение на мировом рынке зерна, считают в аналитическом центре "Русагротранса".

Как заявили "Интерфаксу" в центре, снижение экспортной квоты в этом сезоне (с 15 февраля по 30 июня 2025 года) до 11 млн тонн с 29 млн тонн в прошлом сезоне (в 2,6 раза) значительно ограничит возможности российских поставщиков. При этом растущий дисбаланс между стабильным импортным спросом со стороны ключевых рынков (Северная Африка, Ближний Восток) и ограничением поставок из причерноморского региона создает предпосылки для изменений на мировом рынке зерна.

Общий объем экспорта пшеницы из причерноморского региона в этом сезоне, по прогнозам центра, снизится на 21% - со 106 млн до 84 млн тонн. Одновременно импортный спрос в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Египет, Алжир, Марокко, Турция, Саудовская Аравия, Иран) остается стабильным - 39 млн тонн против 41 млн тонн в прошлом сезоне. Из них за пять месяцев сезона (июль-ноябрь 2024 года) завезено всего около 16 млн тонн, преимущественно из стран Причерноморья.

"Этот разрыв между спросом и предложением может быть частично закрыт поставками из Австралии, Аргентины и США, однако они сопровождаются более высокими затратами на логистику и потенциальным ростом цен", - отметили в центре.

Таким образом, отметили в центре, снижение квоты и экспортного потенциала РФ формирует напряжение на мировом рынке зерна.

"Будет ли использована даже значительно сниженная квота в 11 млн тонн - минус 18 млн тонн в сравнении с квотой годом ранее - с учетом стагнирующих мировых цен и растущего дефицита предложения товара, остается под вопросом, что делает вторую половину сезона 2024/25 года поворотным фактором для динамики цен на зерно", - заявили в центре.

По прогнозу аналитиков, РФ во второй половине текущего сельхозгода (январь-июнь 2025 года) может экспортировать порядка 12-13 млн тонн пшеницы, что более чем в два раза уступает аналогичному показателю прошлого сезона (27,8 млн тонн). Экспорт за весь сельхозсезон центр оценивает в 41-42 млн тонн.