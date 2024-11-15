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HeadHunter обсуждает возможность выплаты дивидендов два раза в год

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Менеджмент МКПАО "Хэдхантер" (материнская компания группы HeadHunter, HH) рассматривает несколько вариантов периодичности выплаты дивидендов, включая два раза в год, сообщил на web-конференции с инвесторами и аналитиками финдиректор HH Григорий Моисеев.

"В целом мы ориентируемся, как сказано в нашей дивполитике, на выплаты (дивидендов - ИФ) как минимум 1 раз в год и обсуждаем в принципе возможность платить 2 раза (в год - ИФ)" - сказал он.

Что касается возможности выплаты дивидендов за 2024 год в начале 2025 года, то Моисеев ответил, что "вопрос пока открытый и будет зависеть от результатов года".

На 6 декабря запланировано собрание акционеров МКПАО, на котором будет рассмотрен вопрос о выплате специального дивиденда в 907 рублей/акция. Если решение будет утверждено, то HH направит на дивиденды около 100% скорректированной чистой прибыли, полученной по итогам 2021-2024 годов.

HeadHunter МКПАО "Хэдхантер" Григорий Моисеев
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