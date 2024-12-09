CVC Capital выкупит все находящиеся в свободном обращении акции CompuGroup

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Инвесткомпания CVC Capital Partners намерена выкупить все находящиеся в свободном обращении акции германской CompuGroup Medical SE, выпускающей программное обеспечение для медицинской сферы, из расчета оценки компании в 1,18 млрд евро.

Как сообщила CVC, она предложит 22 евро за акцию CompuGroup, что на 33,5% выше стоимости бумаг компании на закрытие рынка в пятницу.

Семья основателя CompuGroup Франка Готтхардта и связанный с ней акционер Райнхард Кооп, которые в общей сложности владеют 50,1% акций компании, сохранят контроль над ней.

CompuGroup подписала соглашение о стратегическом партнерстве с CVC, которое начнет действовать в случае успешного завершения выкупа акций, говорится в сообщении инвесткомпании. В дальнейшем предусмотрен делистинг акций с биржи.

По условиям соглашения, Франк Готтхардт останется председателем административного совета CompuGroup, а Дэниел Готтхардт сохранит пост главного исполнительного директора.

"Партнерство будет поддерживать долгосрочную стратегию инноваций и роста CompuGroup", - отмечается в сообщении CVC.

Акции CompuGroup подорожали на 32% на торгах в понедельник - до 21,78 евро. С начала 2024 года их стоимость снизилась на 42,5%.