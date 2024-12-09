Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 15:03

CVC Capital выкупит все находящиеся в свободном обращении акции CompuGroup

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Инвесткомпания CVC Capital Partners намерена выкупить все находящиеся в свободном обращении акции германской CompuGroup Medical SE, выпускающей программное обеспечение для медицинской сферы, из расчета оценки компании в 1,18 млрд евро.

Как сообщила CVC, она предложит 22 евро за акцию CompuGroup, что на 33,5% выше стоимости бумаг компании на закрытие рынка в пятницу.

Семья основателя CompuGroup Франка Готтхардта и связанный с ней акционер Райнхард Кооп, которые в общей сложности владеют 50,1% акций компании, сохранят контроль над ней.

CompuGroup подписала соглашение о стратегическом партнерстве с CVC, которое начнет действовать в случае успешного завершения выкупа акций, говорится в сообщении инвесткомпании. В дальнейшем предусмотрен делистинг акций с биржи.

По условиям соглашения, Франк Готтхардт останется председателем административного совета CompuGroup, а Дэниел Готтхардт сохранит пост главного исполнительного директора.

"Партнерство будет поддерживать долгосрочную стратегию инноваций и роста CompuGroup", - отмечается в сообщении CVC.

Акции CompuGroup подорожали на 32% на торгах в понедельник - до 21,78 евро. С начала 2024 года их стоимость снизилась на 42,5%.

CVC Capital CompuGroup Дэниел Готтхардт Райнхард Кооп Франк Готтхардт Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Правительство увеличило квоту поставок газа с "Сахалина-2" на Дальний Восток

VK рассматривает возможность проведения IPO VK Tech

VK рассматривает возможность проведения IPO VK Tech

Владельцем компании, контролирующей бывшие активы Danone в России, стал Руслан Алисултанов

Бюджет РФ

Бюджет РФ за 11 месяцев исполнен с дефицитом 389 млрд рублей, или 0,2% ВВП

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии52 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5531 материалов
Бюджет РФБюджет РФ34 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2051 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });