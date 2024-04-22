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CVC Capital проводит IPO, может получить оценку около 15 млрд евро

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - CVC Capital Partners, одна из крупнейших в Европе компаний сферы прямых инвестиций, намерена разместить акции по цене 13-15 евро за бумагу в ходе IPO в Амстердаме. Таким образом, ее оценка в рамках IPO может составить около 15 млрд евро, пишет The Wall Street Journal.

Компания разместит новые акции на 250 млн евро. Кроме того, ее действующие акционеры продадут 96 млн бумаг в ходе IPO, то есть на 1,44 млрд евро в случае их размещения по верхней границе заявленного ценового диапазона.

Торги акциями CVC на Euronext Amsterdam начнутся 26 апреля.

CVC управляет активами на сумму порядка 186 млрд евро, в ее портфеле доли в таких компаниях как Breitling и Lipton Teas and Infusions.

Она работала над подготовкой к IPO по крайней мере с 2022 года, однако предыдущие попытки размещения акций откладывались из-за волатильности рынков.

В 2023 году выручка CVC составила 1,09 млрд евро, скорректированная EBITDA - 650 млн евро.

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