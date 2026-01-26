CVC купит американскую Marathon Asset Management
Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Европейская инвесткомпания CVC Capital Partners договорилась о покупке американской Marathon Asset Management, сообщил покупатель.
CVC рассчитается денежными средствами в размере $400 млн и собственными акциями на сумму до $800 млн.
Еще по $200 млн денег и акций она может перечислить в случае достижения Marathon определенных финансовых целей в 2027-2029 годах.
Закрытие сделки ожидается в третьем квартале 2026 года.
Marathon специализируется на инвестициях в долговые инструменты. По итогам сделки она будет переименована в CVC-Marathon.