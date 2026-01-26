CVC купит американскую Marathon Asset Management

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Европейская инвесткомпания CVC Capital Partners договорилась о покупке американской Marathon Asset Management, сообщил покупатель.

CVC рассчитается денежными средствами в размере $400 млн и собственными акциями на сумму до $800 млн.

Еще по $200 млн денег и акций она может перечислить в случае достижения Marathon определенных финансовых целей в 2027-2029 годах.

Закрытие сделки ожидается в третьем квартале 2026 года.

Marathon специализируется на инвестициях в долговые инструменты. По итогам сделки она будет переименована в CVC-Marathon.