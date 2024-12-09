Bloomberg сообщил о новой попытке Mondelez купить Hershey

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Американская компания Mondelez International, один из крупнейших производителей продуктов питания в мире, обратилась к руководству Hershey Co., лидера среди производителей шоколада в США, с предложением обсудить возможность слияния двух компаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

В результате слияния на рынке может появиться компания с годовой выручкой порядка $50 млрд. Сделка - если она состоится - может стать рекордной в текущем году, превзойдя по объему покупку Kellanova со стороны концерна Mars за $36 млрд.

Акции Hershey на слухах подскочили на 15%, рекордными темпами за восемь лет. Цена бумаг Mondelez снижается на 1,6%. Mondelez вдвое превосходит конкурента по капитализации - $82 млрд против $41 млрд.

Mondelez уже пыталась купить Hershey в 2016 году, однако та отклонила ее предложение на $23 млрд.

Сделка может стать продолжением сложившегося тренда на консолидацию в сегменте производства шоколада и других кондитерских изделий на фоне резкого роста цен на какао. В прошлом месяце это заставило Hershey Co. ухудшить прогнозы для выручки и прибыли на текущий год.

Mondelez известна в числе прочего как производитель печенья Oreo и шоколада Cadbury и Toblerone. Hershey выпускает одноименные конфеты и шоколадные плитки, а также печенье с арахисовым маслом Reese's.