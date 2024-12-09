Американские биткойн-ETF привлекли почти $10 млрд с момента избрания Трампа

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Приток средств в американские биржевые индексные фонды (ETF), инвестирующие напрямую в биткойн, составил почти $10 млрд с тех пор, как Дональд Трамп был избран президентом США, пишет Bloomberg.

В результате объем активов примерно десятка таких фондов, в том числе управляемых компаниями BlackRock и Fidelity Investments, достиг примерно $113 млрд.

Трамп пообещал коренным образом изменить отношение Белого дома к цифровым активам, к которым при Байдене относились скептически, и даже поддержал идею создания стратегического национального резерва биткойнов. Инвесторы надеются, что такая поддержка криптовалютного сектора создаст предпосылки для взрывного роста этого рынка.

На прошлой неделе Трамп предложил юриста Пола Аткинса на пост главы Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Аткинс работал в SEC во время президентства Джорджа Буша-младшего. Он неоднократно выступал против излишнего регулирования рынка и критиковал SEC за давление на криптовалютные компании.

Трамп также назначил инвестора Дэвида Сакса главой политики администрации в сфере ИИ и криптовалют. Сакс, который также возглавит президентский совет по науке и технологиям, когда-то работал в PayPal Holdings вместе с Илоном Маском.

Биткойн в прошлый четверг впервые превысил отметку в $100 тыс. Криптовалюта завершила ростом шестую неделю подряд, чего не наблюдалось с 2021 года. При этом через день после того, как биткойн преодолел шестизначный порог, его цена ненадолго рухнула до $92 тыс., подтолкнув инвесторов к проявлению большей осторожности при оценке ближайших перспектив этой криптовалюты.

Для "уверенного и решительного" прорыва за отметку $100 тыс. биткойну могут потребоваться дополнительные положительные катализаторы, отметил Дэвид Лоуант, глава отдела исследований криптовалютного брокера FalconX, в обзоре на сайте компании.

По состоянию на 19:00 мск биткоин торговался по $97,6 тыс. С начала года его цена выросла примерно в 2,3 раза.