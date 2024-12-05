Трамп предложил Пола Аткинса на пост главы Комиссии по ценным бумагам и биржам

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп предложил юриста Пола Аткинса на пост главы Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), пишут американские СМИ.

Аткинс, хорошо известный в Конгрессе и на Уолл-стрит, работал в SEC во время президентства Джорджа Буша-младшего. Тогда он выступал против излишнего регулирования. В случае утверждения на пост следующего председателя SEC Аткинс не станет отменять основные меры защиты инвесторов, но, скорее всего, займется пересмотром многого из того, что комиссия делала во время президентства Джо Байдена, пишет The Wall Street Journal.

"Пол - проверенный лидер в области благоразумного регулирования, - написал Трамп в среду на Truth Social. - Он также признает, что цифровые активы и другие инновации имеют решающее значение для того, чтобы сделать Америку более великой, чем когда-либо прежде".

Аткинс поставил под сомнение репрессии SEC в отношении криптовалютных компаний и, вероятно, займет более дружественную позицию по отношению к рынку в соответствии с доброжелательным отношением Трампа к этой сфере. Многие другие республиканцы хотят, чтобы агентство обращалось с рынком более радушно, чем это было во времена администрации Байдена.

SEC с нынешним главой Гэри Генслером подала в суд на многие крупнейшие криптовалютные биржи, обвинив их в работе с активами, торговля которыми является незаконной без надзора со стороны регулирующих органов. При этом она отказалась создавать правила для криптовалютного рынка, заявив, что многие цифровые активы являются ценными бумагами и должны соответствовать действующим правилам защиты инвесторов.

Аткинс и другие критики говорят, что подход SEC был слишком жестким. Это привело к смещению активности на криптовалютных рынках в сторону Азии и Европы, где правительства создали нормативные рамки, разработанные специально для цифровых активов, отмечается в статье.

Генслер покинет свой пост 20 января 2025 года - в момент истечения президентских полномочий Джо Байдена. Срок его службы во главе SEC завершается лишь в 2026 году, однако отставка главы федерального ведомства США вместе с приходом нового президента является обычной практикой, отмечает MarketWatch.

Генслер стал председателем SEC в апреле 2021 года, он был выдвинут на эту должность Байденом.