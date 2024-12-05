Поиск

Трамп предложил Пола Аткинса на пост главы Комиссии по ценным бумагам и биржам

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп предложил юриста Пола Аткинса на пост главы Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), пишут американские СМИ.

Аткинс, хорошо известный в Конгрессе и на Уолл-стрит, работал в SEC во время президентства Джорджа Буша-младшего. Тогда он выступал против излишнего регулирования. В случае утверждения на пост следующего председателя SEC Аткинс не станет отменять основные меры защиты инвесторов, но, скорее всего, займется пересмотром многого из того, что комиссия делала во время президентства Джо Байдена, пишет The Wall Street Journal.

"Пол - проверенный лидер в области благоразумного регулирования, - написал Трамп в среду на Truth Social. - Он также признает, что цифровые активы и другие инновации имеют решающее значение для того, чтобы сделать Америку более великой, чем когда-либо прежде".

Аткинс поставил под сомнение репрессии SEC в отношении криптовалютных компаний и, вероятно, займет более дружественную позицию по отношению к рынку в соответствии с доброжелательным отношением Трампа к этой сфере. Многие другие республиканцы хотят, чтобы агентство обращалось с рынком более радушно, чем это было во времена администрации Байдена.

В миреИнвесторы вывели $800 млн с криптобирж Binance и Coinbase после обвинений со стороны SECЧитать подробнее

SEC с нынешним главой Гэри Генслером подала в суд на многие крупнейшие криптовалютные биржи, обвинив их в работе с активами, торговля которыми является незаконной без надзора со стороны регулирующих органов. При этом она отказалась создавать правила для криптовалютного рынка, заявив, что многие цифровые активы являются ценными бумагами и должны соответствовать действующим правилам защиты инвесторов.

Аткинс и другие критики говорят, что подход SEC был слишком жестким. Это привело к смещению активности на криптовалютных рынках в сторону Азии и Европы, где правительства создали нормативные рамки, разработанные специально для цифровых активов, отмечается в статье.

Генслер покинет свой пост 20 января 2025 года - в момент истечения президентских полномочий Джо Байдена. Срок его службы во главе SEC завершается лишь в 2026 году, однако отставка главы федерального ведомства США вместе с приходом нового президента является обычной практикой, отмечает MarketWatch.

Генслер стал председателем SEC в апреле 2021 года, он был выдвинут на эту должность Байденом.

Дональд Трамп SEC США Пол Аткинс Гэри Генслер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Украина ввела санкции против властей Грузии

Украина ввела санкции против властей Грузии

Equinor и Shell создают крупнейшую независимую нефтегазовую компанию Британии

Equinor и Shell создают крупнейшую независимую нефтегазовую компанию Британии

Договор о стратегическом партнерстве между РФ и КНДР является бессрочным

Договор о стратегическом партнерстве между РФ и КНДР является бессрочным

Экс-главе Минобороны Южной Кореи запретили покидать страну из-за обвинений в госизмене

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Иране

Что случилось этой ночью: четверг, 5 декабря

Акция протеста в Тбилиси прошла в мирной обстановке

Акция протеста в Тбилиси прошла в мирной обстановке
Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп хочет достичь соглашения между Израилем и ХАМАС до инаугурации

Трамп хочет достичь соглашения между Израилем и ХАМАС до инаугурации

В Тбилиси задержан один из лидеров оппозиции Алеко Элисашвили

Национальное собрание Франции вынесло вотум недоверия правительству

Национальное собрание Франции вынесло вотум недоверия правительству
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5521 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2048 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России26 материалов
Бюджет РФБюджет РФ33 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });