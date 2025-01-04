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Трамп после победы на выборах получил от доноров более $200 млн

Трамп после победы на выборах получил от доноров более $200 млн
Дональд Трамп
Фото: Anna Moneymaker / Staff via Getty Images

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп после победы в ноябре 2024 года на выборах получил от доноров более $200 млн, что стало рекордом. Об этом пишет в субботу The New York Times со ссылкой на информированные источники.

"С тех пор, как в ноябре Трамп победил на выборах, его союзники собрали значительно больше $200 млн от многочисленных доноров. Эти деньги пойдут на организацию его инаугурации, на выполнение политических задач, а также, возможно, на открытие президентской библиотеки", - сообщает газета.

Среди доноров фигурируют, в частности, Pfizer, Amazon, OpenAI, а также занимающиеся криптовалютой компании.

Один только комитет, занимающийся организацией инаугурации Трампа, получил не менее $150 млн от доноров, причем в ближайшие недели эта сумма, как ожидается, еще вырастет. Это намного выше, чем установленный Трампом в 2017 году рекорд: тогда на нужды инаугурации ему удалось собрать $107 млн.

Кроме того, средства от доноров получают и другие сформированные Трампом комитеты. Они, среди прочего, намерены распределять полученные деньги для поддержки близких к Трампу политиков и для финансирования их предвыборных мероприятий.

США Дональд Трамп
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