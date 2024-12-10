Brent подорожала до $72,3 за баррель

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к росту к вечеру вторника.

К 18:36 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,16 (0,22%) до $72,3 за баррель. Январские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,3 (0,44%), до $68,67 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. В Сирии в выходные вооруженная оппозиция захватила Дамаск и объявила, что занимается формированием переходных органов власти. Президент Сирии Башар Асад ушел в отставку и покинул страну после переговоров с оппозиционерами.

"Рост напряженности на Ближнем Востоке из-за событий в Сирии добавляет небольшую премию за геополитический риск к ценам на нефть", - сказали The Wall Street Journal эксперты ANZ Research.

Кроме того, поддержку нефтяным котировкам оказывают данные накануне китайскими властями обещания усилить стимулирование экономики в следующем году.