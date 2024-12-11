Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

Brent подорожала до $72,84 за баррель

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Рост котировок нефти ускорился днем в среду в ожидании данных о запасах топлива и инфляции в США.

К 14:35 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,65 (0,9%) до $72,84 за баррель. Январские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,66 (0,96%), до $69,25 за баррель.

Главным событием среды для мировых рынков является публикация ноябрьского отчета о динамике потребительских цен в США, запланированная на 16:30 по Москве. Аналитики ожидают ускорения инфляции в стране в прошлом месяце до 2,7% в годовом выражении с 2,6% в октябре. Данные по инфляции будет внимательно оценивать Федеральная резервная система при принятии решения по базовой процентной ставке на следующей неделе.

Также участники рынка оценивают сообщения СМИ о том, что администрация президента США Джо Байдена обдумывает более жесткие санкции в отношении экспорта российской нефти.

Минэнерго США сохранило прогноз мирового спроса на нефть и другие жидкие углеводороды (ЖУВ) в 2024 году в объеме 103,03 млн баррелей в сутки. Прогноз роста мирового потребления по итогам текущего года составляет 890 тысяч б/с.

Прогноз спроса на ЖУВ в 2025 году также почти не изменился и составляет 104,32 млн б/с против 104,35 млн б/с в предыдущем отчете. Таким образом, EIA в следующем году ждет роста нефтяного спроса на 1,29 млн б/с.

"Прогноз многих удивил тем, что он предусматривает по сути сбалансированный рынок нефти в 2025 году, тогда как некоторые прогнозируют довольно существенный излишек предложения", - отметил Джованни Стауново из UBS.

Американский институт нефти (API) сообщил о росте запасов в стране за неделю на 499 тысяч баррелей, тогда как рынок ожидал снижения показателя на 1,3 млн баррелей, сообщает Trading Economics. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные министерства энергетики будут обнародованы позднее в среду.

API Brent WTI США ФРС Минэнерго
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Goldman Sachs допустил подорожание золота к концу 2025 года до $3000 за унцию

Goldman Sachs допустил подорожание золота к концу 2025 года до $3000 за унцию

General Motors прекратит разработку роботакси

General Motors прекратит разработку роботакси

Бизнес пообещал, что красная икра в 2025 году резко дорожать не будет

Бизнес пообещал, что красная икра в 2025 году резко дорожать не будет

США выделят Киеву кредит на $20 млрд с погашением доходами от замороженных активов РФ

ЦБ допускает отток из банков 0,1 трлн руб. ликвидности из-за приостановки зеркалирования покупок валюты

ЦБ допускает отток из банков 0,1 трлн руб. ликвидности из-за приостановки зеркалирования покупок валюты
Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии89 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5537 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов173 материалов
Бюджет РФБюджет РФ35 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });