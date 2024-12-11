Brent подорожала до $72,84 за баррель

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Рост котировок нефти ускорился днем в среду в ожидании данных о запасах топлива и инфляции в США.

К 14:35 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,65 (0,9%) до $72,84 за баррель. Январские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,66 (0,96%), до $69,25 за баррель.

Главным событием среды для мировых рынков является публикация ноябрьского отчета о динамике потребительских цен в США, запланированная на 16:30 по Москве. Аналитики ожидают ускорения инфляции в стране в прошлом месяце до 2,7% в годовом выражении с 2,6% в октябре. Данные по инфляции будет внимательно оценивать Федеральная резервная система при принятии решения по базовой процентной ставке на следующей неделе.

Также участники рынка оценивают сообщения СМИ о том, что администрация президента США Джо Байдена обдумывает более жесткие санкции в отношении экспорта российской нефти.

Минэнерго США сохранило прогноз мирового спроса на нефть и другие жидкие углеводороды (ЖУВ) в 2024 году в объеме 103,03 млн баррелей в сутки. Прогноз роста мирового потребления по итогам текущего года составляет 890 тысяч б/с.

Прогноз спроса на ЖУВ в 2025 году также почти не изменился и составляет 104,32 млн б/с против 104,35 млн б/с в предыдущем отчете. Таким образом, EIA в следующем году ждет роста нефтяного спроса на 1,29 млн б/с.

"Прогноз многих удивил тем, что он предусматривает по сути сбалансированный рынок нефти в 2025 году, тогда как некоторые прогнозируют довольно существенный излишек предложения", - отметил Джованни Стауново из UBS.

Американский институт нефти (API) сообщил о росте запасов в стране за неделю на 499 тысяч баррелей, тогда как рынок ожидал снижения показателя на 1,3 млн баррелей, сообщает Trading Economics. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные министерства энергетики будут обнародованы позднее в среду.