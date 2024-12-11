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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 04:24

Нефть Brent подорожала до $72,58 за баррель

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок поднимаются утром в среду после роста по итогам двух предыдущих сессий, вызванного геополитической напряженностью и ожиданиями новых стимулов в Китае.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:13 по московскому времени подорожали на $0,39 (0,54%) - до $72,58 за баррель. Во вторник эти контракты выросли в цене на $0,05 (0,1%), до $72,19 за баррель.

Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,40 (0,58%) - до $68,99 за баррель. Накануне фьючерсы подорожали на $0,22 (0,3%), до $68,59 за баррель.

Поддержку нефтяным котировкам оказывают обещания властей Китая смягчить денежно-кредитную политику и усилить стимулирование экономики в следующем году.

Смена власти в Сирии

Кроме того, трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. На прошлой неделе вооруженная оппозиция в Сирии захватила Дамаск и объявила, что занимается формированием переходных органов власти. Тем временем израильские ВМС в ночь на вторник провели операцию по уничтожению кораблей ВМС Сирии, опасаясь, что вооружение попадет в руки группировок, захвативших власть в стране.

"Вся ситуация заставляет вспомнить падение режимов в Ираке в 2003 году и в Ливии в 2011-м, после чего обе страны погрузились в хаос, - отметил стратег Commerzbank Карстен Фрич. - Однако, в отличие от этих двух стран, Сирия не является крупным поставщиком нефти, хотя за счет своего географического расположения имеет большое значение для стабильности в ближневосточном регионе".

Тем временем данные Американского института нефти (API) показали рост запасов в стране за неделю на 499 тыс. баррелей, тогда как рынок ожидал снижения показателя на 1,3 млн баррелей, сообщает Trading Economics.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные министерства энергетики будут обнародованы в 18:30 по московскому времени в среду.

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