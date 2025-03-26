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GameStop удвоила квартальную чистую прибыль

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Американская компания GameStop, владеющая сетью магазинов видеоигр и потребительской электроники, увеличила чистую прибыль в четвертом финансовом квартале более чем в два раза. Она также сообщила о планах инвестировать в биткойн.

За квартал, который завершился 1 февраля, чистая прибыль компании составила $131,3 млн против $63,1 млн годом ранее. В расчете на акцию показатель увеличился до 29 центов с 21 цента.

Прибыль без учета разовых факторов составила 30 центов на акцию. Консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков для этого показателя составлял 8 центов на акцию.

Квартальная выручка GameStop уменьшилась на 28%, до $1,28 млрд. Эксперты в среднем прогнозировали выручку компании на уровне $1,48 млрд.

Компания в коротком заявлении на своем сайте отметила, что совет директоров единогласно одобрил решение включить биткойны в число резервных активов, в которые компания будет инвестировать.

В регуляторных документах указано, что компания "не установила максимальный лимит на объем биткойнов, которые мы можем аккумулировать". Также отмечается, что приобретенные биткойны могут впоследствии быть проданы.

Акции GameStop подскочили на 8,3% на дополнительных торгах во вторник. С начала года капитализация компании упала на 19%, до $11,35 млрд.

GameStop биткойн США
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