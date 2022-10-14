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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:25

Ритейлер Kroger купит конкурента Albertsons за $24,6 млрд

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Американская сеть супермаркетов Kroger Co. договорилась о покупке конкурирующей группы Albertsons Cos. Inc. за $24,6 млрд с учетом долга, говорится в совместном пресс-релизе сторон сделки.

Kroger заплатит $34,10 за акцию Albertsons, что предусматривает 33%-ную премию к котировкам на закрытие торгов 12 октября, за день до того, как в СМИ появились слухи о возможном слиянии компаний. Ожидается, что сделка будет закрыта в начале 2024 года.

В результате слияния на рынке появится компания со штатом более 710 тысяч человек и почти 5 тысяч торговых точек в 48 штатах США и в округе Колумбия.

В минувшем финансовом году совокупная выручка двух ритейлеров составила около $210 млрд, чистая прибыль - $3,3 млрд, скорректированная EBITDA - $11,6 млрд.

О переговорах компаний о слиянии днем ранее сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Акции Kroger дешевеют на 3,4% в ходе предварительных торгов в пятницу, котировки Albertsons опускаются на 2,4% после роста на 11,5% накануне.

Kroger Albertsons США
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