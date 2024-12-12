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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 10:18

Ритейлер Albertsons подал иск к Kroger после провала сделки

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Американская сеть супермаркетов Albertsons Cos. Inc. разорвала соглашение о слиянии с конкурирующей Kroger Co. после блокировки сделки судом и сама подала на Kroger в суд, обвинив ее в нарушении условий соглашения.

"Kroger отказалась предложить регуляторам адекватный пакет мер отделения активов и постоянно игнорировала высказывавшиеся ими опасения, что привело к блокировке сделки", - отмечается в пресс-релизе Albertsons.

Kroger, в свою очередь, назвала претензии Albertsons беспочвенными, заявив о допущенных ею "неоднократных серьезных нарушениях".

Ранее на этой неделе окружной судья штата Орегон Эдриэнн Нельсон удовлетворила иск Федеральной торговой комиссии США (Federal Trade Commission, FTC) о блокировке слияния Kroger и Albertsons, посчитав, что эта сделка негативно скажется на конкуренции. Albertsons заявила, что разочарована таким решением суда.

Kroger намерена возобновить обратный выкуп акций после более чем двухлетней паузы, говорится в ее сообщении. Совет директоров компании одобрил запуск новой программы buyback на сумму до $7,5 млрд, в том числе выкуп бумаг на $5 млрд в ускоренном режиме.

Albertsons также объявила о запуске программы обратного выкупа акций - на сумму до $2 млрд и повышении квартальных дивидендов на 25% - до $0,15 на акцию с $0,12 на акцию.

Бумаги Kroger подорожали на 2,8% на дополнительных торгах, Albertsons - на 0,5%.

Kroger объявила о покупке Albertsons за $24,6 млрд с учетом долга в октябре 2022 года. Сделка могла бы стать крупнейшим слиянием супермаркетов в истории США.

Kroger США FTC Albertsons Эдриэнн Нельсон
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