Inditex за 9 месяцев увеличила чистую прибыль на 8,5%, выручку - на 7,1%

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Испанская Industria de Diseno Textil SA (Inditex), один из крупнейших в мире ритейлеров одежды, за три квартала 2024 финансового года увеличила чистую прибыль на 8,5%, выручку - на 7,1%.

В феврале-октябре чистая прибыль компании составила 4,449 млрд евро против 4,102 млрд евро годом ранее.

Выручка Inditex повысилась до 27,422 млрд евро с 25,609 млрд евро годом ранее.

Прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) поднялась на 9,3% и достигла 5,673 млрд евро, прибыль до налоговых, процентных и амортизационных выплат (EBITDA) - на 7,2%, составив 7,967 млрд евро.

Валовая прибыль повысилась на 7,2% - до 16,291 млрд евро, рентабельность по ней осталась на уровне 59,4%.

На конец октября Inditex управляла 5659 магазинами.

Ритейлер прогнозирует сохранение рентабельности валовой прибыли в 2024 финансовом году на прежнем уровне, а также ежегодное расширение торговых площадей примерно на 5% в период 2024-2026 годов. Компания подтвердила капзатраты в этом году в объеме 1,8 млрд евро.

Inditex принадлежит испанскому миллиардеру Амансио Ортеге и управляет магазинами Zara и Zara Home, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho.