Macy's закроет 66 магазинов в рамках стратегии по модернизации торговой сети

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Американская сеть универмагов Macy's Inc. закроет 66 магазинов в рамках анонсированной в феврале прошлого года стратегии, нацеленной на модернизацию и повышение прибыльности ее торговой сети, сообщается на сайте компании.

Большинство из этих магазинов прекратят работу уже в первом квартале 2025 года.

Стратегия A Bold New Chapter предусматривает закрытие примерно 150 малоприбыльных торговых точек и открытие 350 магазинов нового формата с улучшенным ассортиментом до конца 2026 финансового года.

"Компания сосредоточит ресурсы на перспективных магазинах, в которых покупателям предлагается более качественный товар и более высокий уровень обслуживания", - отметил главный исполнительный директор Macy's Тони Спринг.

В декабре компания сообщила о сокращении выручки в третьем финансовом квартале и понизила прогноз скорректированной прибыли на 2024 фингод до $2,25-2,5 на акцию с ожидавшихся ранее $2,55-2,9 на акцию. При этом Macy's повысила годовой прогноз выручки до $22,3-22,5 млрд с $22,1-22,4 млрд.

Котировки Акции Macy's снизились на 5,32% с начала текущего года.