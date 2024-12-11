"Транснефть" с 2025 года повысит тарифы длительного хранения нефтепродуктов

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - "Транснефть" с 1 января 2025 года существенно повысит тарифы на длительное хранение нефтепродуктов.

Согласно информации на сайте трубопроводной монополии, тариф за хранение тонны нефтепродуктов с 31 по 40 сутки будет установлен в пятикратном размере от тарифа, действующего в первые 30 дней. С 41 дня тариф будет установлен в десятикратном размере.

Действующая форма договора по хранению и наливу нефтепродуктов содержит единое значение стоимости услуг вне зависимости от срока.

Как сообщалось, в конце июля по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака министерству энергетики совместно с "Транснефтью" и заинтересованными нефтяными компаниями было поручено принять меры по обеспечению ритмичного и бесперебойного вывоза дизельного топлива с нефтебаз, технологически связанных с трубопроводной системой транспортной монополии.

Источник "Интерфакса" на топливом рынке считает, что рост тарифов будет чувствительным для покупателей. "Для эффективной работы многим из них нужен запас топлива на два месяца, а рост тарифа в пять раз с 31 дня и в десять раз с 41 – это, безусловно, тариф заградительный. Вместе с высокой процентной ставкой это делает хранение нефтепродуктов в трубе невыгодным. Если участники не держат запасов топлива, работают "с колес", то это существенный риск для рынка. Любые сбои в отгрузках и логистике могут приводить к ценовым скачкам", - пояснил он.

Монополия с 6 декабря, вслед за "РЖД", к стоимости услуг которых привязаны тарифы "Транснефти" на прокачку нефтепродуктов, повысила соответствующие ставки на 13,8%. Кроме того, компания, для которой со следующего года налог на прибыль будет повышен с 20% не до 25%, как у всех остальных, а сразу до 40%, попросила правительство доиндексировать тарифы на свои услуги по прокачке нефти, повысив их с января не на 5,8%, а на 8,7%. Этот вопрос в настоящее время находится в проработке.