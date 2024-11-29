"Транснефть" после повышения налога на прибыль попросила поднять тариф на прокачку нефти

Монополия просит дополнительно проиндексировать тариф в 2025 году на 8,7%

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - "Транснефть" просит дополнительно проиндексировать тариф на транспортировку нефти в 2025 году на 8,7% на фоне увеличения для нее налога на прибыль до 40% и нехватки ликвидности, сообщает РБК со ссылкой на письмо компании вице-премьеру Александру Новаку.

ФАС в октябре предложила в 2025 году проиндексировать тарифы на прокачку нефти по системе "Транснефти" на 5,8%. Правительство приняло решение увеличить налог на прибыль для "Транснефти" с 25% до 40% в течение 2025-2030 годов. Соответствующий закон уже подписан президентом.

"В условиях хронического отставания индексации тарифов "Транснефти" от фактической инфляции с одновременным увеличением налоговой нагрузки риск потери ликвидности будет только нарастать", - пишет госкомпания. По оценкам "Транснефти", остаток денежных средств и ликвидных финансовых активов на конец 2025 года составит 203,5 млрд рублей, но уже в 2026 году показатель упадет до 17,5 млрд рублей, а в 2027 году уйдет в отрицательную зону - минус 189,9 млрд рублей. Затем в 2028 году дефицит вырастет до 410 млрд рублей, а к концу 2029 году составит 581,9 млрд рублей.

РБК направил запрос в секретариат Новака и пресс-службу "Транснефти". В Федеральной антимонопольной службе 26 ноября сообщали, что работа по изменению индексации тарифов "Транснефти" сейчас не ведется.

Сейчас ежегодная индексация тарифов на транспорт нефти по системе "Транснефти" осуществляется по принципу "инфляция минус", исходя из прогнозируемого темпа роста цен на товары и услуги. В ковидном 2020 году после долгих дискуссий о целесообразности снижения ставок такой механизм был зафиксирован на 10 лет. Однако, указывает монополия, "с 2020 по 2024 годы рост тарифов составил 27% при фактической инфляции в 46,7%". В итоге, недополученная выручка по транспорту нефти за этот период оценивается компанией почти в 110 млрд рублей.

Это приводит к дефициту финансирования и вынужденному снижению объема капитальных вложений, а как следствие - увеличению износу основных средств, следует из письма. Так, коэффициент износа основных средств компании вырос с 51% в 2019 году до 63% в третьем квартале 2024 года, пишет компания.

Одновременно "Транснефть" фиксирует значительный рост стоимости на необходимые ей товары. Например, цены на трубы с 2014 года выросли более чем в два раза, а затраты компании на электроэнергию - с 32 млрд рублей до 56,7 млрд рублей, ожидаемых в 2024 году. Помимо этого, растут затраты на средства защиты от диверсионных и террористических угроз, в том числе БПЛА. "Уже понесенные и не учтенные в тарифе компании затраты составляют 14,7 млрд рублей", - говорится в письме "Транснефти".

Геополитический фактор и внешнее давление на добывающую и транспортную отрасли становятся дополнительным негативным фактором, указано в документе. По оценкам компании, объемы транспортировки нефти за период 2019-2024 годов снизились с 485 млн тонн до 450,9 млн тонн в год. А представленные заявки до 2029 года указывают на дальнейшее снижение - до 445,4 млн тонн в год. "Сочетание этих факторов влечет существенное снижение выручки компании, ограничивает возможности как развития системы магистральных трубопроводов, в том числе для диверсификации грузопотоков, так и выполнения необходимых работ по модернизации и реконструкции действующих производственных фондов", - заключает "Транснефть".

РБК отмечает, что объем капзатрат, запланированных "Транснефтью" до 2029 года, составляет около 2,2 трлн рублей. При этом, в настоящий момент компания реализует шесть инвестиционных проектов общей стоимостью 250 млрд рублей, сообщается в письме. Основные из них - расширение магистральных трубопроводов в направлении портов Приморск и Новороссийск. Инвестиции в него составляют более 120,5 млрд рублей. Работа по Приморску уже завершена, а по Новороссийску - будет окончена в 2025 году, пишет газета.

Проект обеспечения надежности системы магистральных трубопроводов и сохранению качества экспортных потоков нефти предусматривает строительство 28 новых резервуаров. Речь идет о первом и втором этапах, инвестиции в которые составляют 65,1 млрд руб.

В 2025 году "Транснефть" планирует приступить к реализации еще двух проектов. В частности, третий этап проекта "Юг" для увеличения поставок дизельного топлива через Новороссийск и снижения нагрузки на железнодорожную инфраструктуру предусматривает строительство магистрального нефтепродуктопровода Самара - Волгоград протяженностью около 750 км и мощностью 5,2 млн тонн в год, а также повышение пропускной способности трубопровода на участке Волгоград - Новороссийск. Инвестиции оцениваются в 120 млрд руб.

Кроме того, в 2025 году компания намерена начать реализацию третьего этапа проекта по обеспечению надежности системы магистральных трубопроводов и сохранению качества экспортных потоков нефти. Предусматривается строительство еще 27 резервуаров. Объем инвестиций оценивается в 54 млрд рублей.

Также "Транснефть" реализует программу капитального ремонта и реконструкции магистральной инфраструктуры, которая уже требует корректировки из-за отставания роста тарифа от инфляции, говорится в письме. Так, если в 2012-2019 годах ежегодно заменялось около 1100 км в год, то с 2020 года темпы этой работы снижаются, и в 2024-2029 годах прогнозируется падение до 600 км в год. При этом, утверждает "Транснефть", приостановка ее крупных инвестпроектов негативно скажется на смежных отраслях, а "сокращение инвестиций поставит под угрозу перспективы диверсификации направлений транспортировки нефти и нефтепродуктов".

Помимо инвестпроектов "Транснефть" указывает на необходимость выполнения своих обязательств по возврату долгов - за период с 2025 по 2029 год она обязана погасить 306,3 млрд рублей, сообщала компания ранее. На конец сентября объем финансового долга по кредитам и облигациям составлял 315 млрд рублей, говорится в письме. Источником его погашения и являются денежные средства и финансовые вложения. При этом консолидированная отчетность компании по МСФО включает в этот показатель "активы негосударственного пенсионного фонда "Транснефти", которые ликвидными не являются, отмечается в документе. Кроме того, есть у компании есть и такие обязательства, как аренда и резервы предстоящих расходов и платежей (около 67 млрд рублей).

"Таким образом, сумма чистых денежных средств и финансовых вложений (за вычетом средств пенсионного фонда, долга и прочих обязательств) составляет лишь 109 млрд руб. и является минимально необходимой для обеспечения непрерывности деятельности и устойчивости группы "Транснефть" к рискам ликвидности", - говорится в письме. При этом рефинансирование долга с учетом текущей стоимости долгового капитала (более 25% годовых) "объективно не представляется возможным", замечает госкомпания. А если рассматривать чистый денежный поток, то в 2018-2023 годах он варьировался от минус 25 млрд руб. до 55 млрд руб., "что свидетельствует об отсутствии устойчивого превышения притоков денежных средств над оттоками", подсчитывают в письме.

В "Транснефти" считают, что трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов относится к отраслям высокой капиталоемкости, и значительной статьей его операционных расходов является амортизация (40% и выше). В этой связи сравнение компании по показателю рентабельность по EBITDA (то есть до вычета расходов на амортизацию) "представляется некорректным", говорятся в письме, а уместнее использовать рентабельность чистой прибыли. "По данному показателю ПАО "Транснефть" демонстрирует средние значения среди ведущих российских компаний и значительно отстает от лидеров", - утверждаются в документе.

"Транснефть" считает, что увеличение тарифной выручки приведет росту платежей по налогу на прибыль, который, соответственно, будет исчисляться по ставке 40%. Более того, это приведет и к повышению дивидендных выплат, напрямую поступающих в бюджет России, говорится в письме. Так, по оценкам компании, при росте налога на прибыль без повышенной индексации тарифов бюджет в 2025-2029 годах получит дополнительно 132 млрд рублей. Но при дополнительной (к уже запланированной) однократной индексации тарифов на 8,7% с 1 января 2025 года этот показатель вырастет до 359 млрд рублей.