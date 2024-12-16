Минюст зарегистрировал приказ ФАС об индексации тарифов "Транснефти" на 5,8%

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Минюст зарегистрировал приказ Федеральной антимонопольной службы об индексации в 2025 году тарифов на услуги "Транснефти" на 5,8% в рамках действующего постановления правительства, предусматривающего подход "инфляция минус", сообщается на сайте правовой информации.

В частности, тариф на транспортировку нефти по маршруту Тайшет - Мегет/"Ангарская НХК" повышается с 439,13 рубля за тонну (без НДС) до 464,57 рубля; Ярославль 3 - Приморск (Балтийская трубопроводная система) - с 886,61 рубля за тонну до 937,98 рубля; сетевой тариф по маршрутам от пунктов Апрельская, Ватьеган, Пурпе до ООО "Транснефть-Порт Приморск" и ООО "Транснефть-Балтика" (нефтебаза Усть-Луга) - с 2547,06 рубля за тонну (без НДС) до 2694,64 рубля; Клин - Усть-Луга - с 1028,98 рубля за тонну до 1088,6 рубля.

Сетевой тариф по системе Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО) для поставки нефти на экспорт в Китай и через порт Козьмино вырастает с 3372,98 рубля за тонну (без НДС) до 3568,42 рубля.

Тариф для прокачки по Заполярье - Пурпе увеличивается с 547,09 рубля за тонну (без НДС) до 578,79 рубля, по Куюмба - Тайшет - с 869,72 рубля до 920,11 рубля.

Стоимость транзита по маршруту Махачкала - ПК "Шесхарис" вырастает с 485,63 рубля за тонну (без НДС) до 514,83 руб, по маршруту "граница Азербайджанской Республики/Российская Федерация (Ширванлы) - ПК "Шесхарис" - с 952,18 рубля за тонну (без НДС) до 1007,35 рубля.

На маршруте Торгили - Юргамыш - Черкассы-1 (УБКУА) - Юргамыш (ТОН-2) - граница РФ/Казахстан (ТОН-2) и Торгили - Юргамыш (ТОН-2) - граница РФ/Казахстан (ТОН-2) тариф изменяется с 723,34 рубля за тонну (без НДС) до 765,25 рубля.

Ставка при транспортировке нефтепродуктов на внутренний рынок и в пределах таможенной территории России увеличивается с 24,16 рубля за тонну (без НДС) до 25,56 рубля, предельная максимальная ставка по перевалке из системы "Транснефти" в морском порту Приморск - со 189,93 рубля до 200,93 рубля.

Тариф по наливу из магистральной трубопроводной системы в ж/д транспорт для АО "Транснефть - Западная Сибирь" (Сокур) становится 479,12 рубля вместо 452,88 рубля, АО "Транснефть - Урал" (Челябинск) - 90,85 рубля вместо 85,57 рубля, в средства автомобильного транспорта для ООО "Транснефть - Балтика" (Невская) - 310,61 рубля вместо 293,6 рубля.

Приказ вступает в силу с 1 января 2025 года.