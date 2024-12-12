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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

Цены на нефть стабильны, Brent торгуется на уровне $73,6 за баррель

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть стабильны в четверг после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 по московскому времени составляет $73,62 за баррель, что на $0,1 (0,14%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали на $1,33 (1,8%), до $73,52 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,04 (0,06%), до $70,33 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $1,7 (2,5%), до $70,29 за баррель.

В среду нефтяной рынок вырос на сообщениях СМИ о том, что администрация президента США Джо Байдена обдумывает более жесткие санкции в отношении экспорта российской нефти.

Этой стратегии Штаты "ранее избегали, опасаясь скачка мировых цен на нефть", отмечает управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес. Однако теперь "более смелые меры кажутся жизнеспособными, поскольку стоимость нефти сдерживается глобальным избытком предложения", говорит эксперт, мнение которого приводит Market Watch.

Данные Минэнерго США, опубликованные в среду, показали снижение коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,42 млн баррелей. Между тем, товарные запасы бензина выросли на 5,09 млн баррелей, дистиллятов - на 3,24 млн баррелей.

ОПЕК в среду четвертый раз подряд понизила оценку роста спроса на нефть в 2024 году - теперь сразу на 210 тыс. баррелей в сутки - до 1,61 млн б/с, оценка роста на 2025г ухудшена на 90 тыс. б/с, до 1,45 млн б/с. Как говорится в ежемесячном отчете организации, теперь ожидается, что в нынешнем году спрос на нефть составит 103,82 млн б/с, а в 2025 году - 105,27 млн б/с.

В четверг Международное энергетическое агентство также обнародует ежемесячный прогноз для нефтяного рынка.

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