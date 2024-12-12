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Adobe увеличила выручку в IV финквартале до рекорда, но дала слабый прогноз

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Американская Adobe Inc., крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для обработки изображений, увеличила чистую прибыль в четвертом квартале 2024 финансового года на 13%, выручку - на 11%, до рекордного максимума.

Годовая выручка Adobe также достигла рекорда, однако прогноз компании на текущий фингод не оправдал ожиданий рынка.

Как говорится в пресс-релизе Adobe, чистая прибыль по итогам финквартала, завершившегося 29 ноября, составила $1,68 млрд по сравнению с $1,48 млрд за сопоставимый период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию повысилась до $3,79 с $3,23.

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Прибыль без учета разовых факторов составила $4,81 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков в $4,67 на акцию.

Квартальная выручка Adobe увеличилась до $5,61 млрд с $5,05 млрд годом ранее при среднем прогнозе экспертов в $5,54 млрд. Выручка от продажи подписок на продукты компании выросла на 12,6%, до $5,37 млрд.

По итогам всего минувшего фингода чистая прибыль Adobe выросла до $5,56 млрд, или $12,36 на акцию, по сравнению с $5,43 млрд, или $11,82 на акцию, годом ранее. Годовая выручка повысилась на 11%, до $21,51 млрд.

Согласно прогнозу компании, в начавшемся фингоду ее выручка составит $23,3-23,55 млрд. Опрошенные FactSet эксперты в среднем ожидают этот показатель на уровне $23,78 млрд.

Прогноз Adobe для показателя скорректированной прибыли на текущий фингод - $20,2-20,5 на акцию - также оказался хуже консенсус-прогноза рынка ($20,52 на акцию).

Бумаги Adobe подешевели на 9,2% на дополнительных торгах в среду. С начала текущего года их стоимость снизилась на 7,8%.

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