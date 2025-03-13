Adobe в I финквартале увеличила чистую прибыль втрое, выручка достигла рекорда

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Американская Adobe Inc., крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для обработки изображений, в первом квартале 2025 финансового года увеличила чистую прибыль почти втрое, при этом выручка достигла рекорда.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль по итогам финквартала, завершившегося 28 февраля, составила $1,811 млрд, или $4,14 в расчете на акцию, по сравнению с $620 млн, или $1,36 на акцию, полученными за сопоставимый период годом ранее. При этом скорректированная прибыль выросла до $5,08 с $4,48 на бумагу.

Выручка повысилась на 10,3% - до $5,714 млрд. Без учета изменения курсов обмена валют она выросла на 11%. Доходы от продажи подписок на продукты компании увеличились на 11,5% и достигли $5,483 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали чистую прибыль компании на уровне $3,9 на акцию при выручке в $5,66 млрд. Сама компания в декабре прогнозировала выручку в диапазоне $5,63-5,68 млрд.

Adobe ожидает, что во втором финквартале выручка будет находиться в диапазоне $5,77-5,82 млрд, чистая прибыль - $3,80-3,85 на бумагу, скорректированная прибыль - $4,95-5 на акцию. Аналитики в среднем прогнозируют выручку в $5,8 млрд, чистую прибыль - $3,91 на бумагу.

Котировки акций Adobe на дополнительных торгах в среду снизились на 4% после публикации отчетности. За последние три месяца рыночная стоимость компании упала более чем на 20% (до $190,8 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite потерял около 12%.