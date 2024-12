Apple возглавила рейтинг американских компаний с лучшим управлением в 2024 году

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Apple Inc. в 2024 году заняла первое место в рейтинге американских компаний с наилучшим управлением Management Top 250, составляемом Институтом Друкера.

На втором месте в этом году оказалась Nvidia Corp., на третьем - Microsoft Corp., возглавлявшая рейтинг в предыдущие четыре года, на четвертом - Intel Corp.

Технологические компании заняли шесть мест в первой десятке рейтинга. Alphabet Inc. оказалась на восьмом месте, Adobe Inc. - на девятом.

В десятку также вошли Mastercard Inc. (5-е место), Johnson & Johnson (6-е место), Procter & Gamble Co. (7-е место), Philip Morris International Inc. (10-е место).

Рейтинг основан на концепции экономиста Петера Друкера, одного из основоположников теории менеджмента. Компании оцениваются по пяти критериям: удовлетворенность клиентов, инновации, социальная ответственность, вовлеченность и развитие сотрудников, а также финансовая устойчивость. В этом году эксперты института оценивали 842 компании.

Apple не только возглавила рейтинг, но также оказалась единственным участником исследования, вошедшим в 15% компаний с самой высокой оценкой в каждой отдельной категории. Такая ситуация отмечена впервые, в прошлом подобные результаты показывали в среднем пять компаний в год, пишет газета The Wall Street Journal. Nvidia и Microsoft в текущем году немного не дотянули до такого результата.

Тройку наиболее финансово устойчивых компаний в этом году сформировали Nvidia, Apple и Microsoft, рейтинг по показателю вовлеченности и развития сотрудников возглавили Texas Pacific Land Corp., Nvidia и Intuit Inc., по показателю удовлетворенности клиентов - Iron Mountain Inc., Intel и Ball Corp.

Новичками в рейтинге Management Top 250 в 2024 году оказались Airbnb Inc., занявшая 135-е место, и Netflix Inc. (148-е место).

В то же время ряд фармкомпаний в этом году выпали из рейтинга, в том числе Pfizer Inc. и Eli Lilly & Co. Продажи вакцин от COVID-19 и противовирусных средств Pfizer сократились после завершения пандемии коронавируса, в то время как новых препаратов компания выпускает немного. Между тем Elli Lilly не может удовлетворить спрос на препараты от диабета и для потери веса из-за производственных ограничений.

Tesla Inc. в этом году упала на 199-е место со 103-го в рейтинге Management Top 250, получив более низкие оценки в каждой из категорий, кроме инноваций. Chevron Corp. опустилась на 229-е место с 99-го года в связи с ухудшением оценок в категориях удовлетворенности клиентов, инноваций и финансовой устойчивости.