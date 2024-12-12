В Минфине объяснили ограничение возможности крупных размещений акций недостатком спроса

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Недостаток спроса - основная проблема, ограничивающая возможности компаний по размещению акций на бирже "парой процентов" капитала, хотя многие эмитенты, в том числе с госучастием, готовы предлагать рынку более существенный объем, заявил на парламентских слушаниях замминистра финансов Алексей Моисеев.

Максимум, который сейчас можно привлечь за одно размещение на бирже - это 20-30 млрд рублей, констатировал он.

"Мы в этом году, мне кажется, наиболее ясно увидели, что является реальным ограничением развития нашего финансового рынка, я имею в виду, в первую очередь, фондового рынка. Долгое время казалось, что есть странное нежелание наших эмитентов выходить на рынок размещать бумаги. В этом году мы видели, что проблема не в предложении, проблема однозначно в спросе", - сказал он.

"Что касается рынка облигаций, который, казалось бы, всегда был достаточно глубокий, мы с вами быстро увидели, как в ситуации, когда Банк России стал ужесточать требования к банковскому кредитованию, в течение одного месяца буквально все компании рванули на рынок облигаций, и он исчерпался очень быстро. (...) По идее даже было бы хорошо бы, чтобы у нас доля рынка облигаций выросла по отношению к кредиту, но этого не произошло по причине отсутствия опять же достаточного количества спроса на ценные бумаги. То же самое, даже в большей степени, относится к рынку акций", - отметил Моисеев.

Замминистра напомнил, что Минфин подготовил перечень госкомпаний, которые потенциально можно выводить на рынок, в том числе, в 2025 году планируется снижение доли государства в госкорпорации "Дом.РФ". Других кандидатов на IPO министерство пока публично не называет.

Крупная компания, выходя на рынок с недостаточным уровнем спроса, будет вынуждена ограничивать размещение объемами, не обеспечивающими в будущем ликвидность вторичных торгов, отметил Моисеев.

"С чем мы столкнулись? Мы столкнулись с тем, что, если выводите приличную компанию из тех, которых мы обсуждаем, вы можете продать пару процентов от доли в компании - это в принципе довольно смешно. Потому что, чтобы сделать нормальную акцию, чтобы она нормально торговалась, как правило, считается надо выводить не меньше 15%. Это, собственно говоря, такая практика, и если меньше, то эта акция не сможет стать достаточно ликвидной", - сказал Моисеев.

"Опять же не называя, но в течение прошлых нескольких недель мы встречались с полудюжиной компаний, которые говорят: слушайте, мы хотим, у нас есть акционеры, которые хотят выйти на рынок, не хотят другим акционерам продавать, мы хотим выйти (на биржу - ИФ), чтобы поднять капитал в компании, и так далее, и тому подобное. Но мы понимаем, что с учетом емкости, текущей возможности размещений мы можем привлечь максимум 20-30 млрд рублей за одно размещение. И это предел сейчас. И вот это, конечно, большая проблема", - отметил замминистра финансов.

"Мне кажется, что главные наши направления и усилия - это, конечно, развитие, привлечение средств на фондовый рынок, это повышение привлекательности инструментов фондового рынка по сравнению с классическим средствами сбережений - такими, как депозиты, ну и, прости господи, наличные деньги", - резюмировал он.

"Пайплайн эмитентов у нас уже сформировался. Но мы понимаем, что у нас реально просто не хватает емкости, поэтому я считаю, что наша главная задача - это, конечно, формирование устойчивого спроса на ценные бумаги. Понятно, что нигде в мире ужесточение денежно-кредитной политики не способствует притоку денег на фондовый рынок. Всегда это находится на противофазе. Это написано во всех учебниках, поэтому очевидно, что вот конкретно сейчас момент не очень удобный. Но дело-то не только в этом, пройдет время, инфляция снизится и рано или поздно денежно-кредитная политика изменится, но это не значит, что рынок вырастет в 10 раз. Здесь дело совершенно не в текущем циклическом моменте, а именно в том, что должна сформироваться культура инвестирования на финансовых рынках", - пояснил Моисеев.

"Многие компании говорят: мы хотим продать 15%, но можем продать 1%. Я вас уверяю, это не замшелые госкорпорации, это реально хорошие рыночные компании с высоким возвратом на акционерный капитал. Просто реально больше 20 млрд сейчас на рынке разместить невозможно", - констатировал он.