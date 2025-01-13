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Газпромбанк ждет минимум 2-3 крупных российских IPO в 2025 году

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Газпромбанк ждет не менее 2-3 крупных IPO на российском рынке в 2025 году, рассказал в интервью "Интерфаксу" первый вице-президент банка Денис Шулаков, курирующий работу на рынках капитала.

"Большое IPO для нашего рынка - это, скажем, 15 миллиардов рублей и более. Нужно фокусироваться на больших сделках. Это не значит, что небольшие размещения не нужны, но фокус должен быть именно на крупных, так как они дают рынку состояние устойчивости", - считает банкир.

"Я думаю, что минимум две-три сделки должны быть такого объема. И я бы даже не сказал, что я их просто жду, - мы сознательно работаем в этом направлении", - ответил он на вопрос об ожиданиях по числу крупных размещений в 2025 году.

Он напомнил, что 2024 год стал рекордным за последние 15 лет по числу IPO - состоялось 14 сделок совокупным объемом 82 млрд рублей. П словам Шулакова, размещение акций в текущей рыночной конъюнктуре на фоне высоких уровней доходностей по альтернативным активам, таким, как облигации и инструменты денежного рынка, и в условиях дефицита ликвидности на рынке является непростой задачей. "Это возможно, но требует от эмитентов и организаторов особо тщательной подготовки и сильного инвестиционного кейса", - отметил первый вице-президент Газпромбанка.

"Мы уже видим предпосылки для выхода на рынок сделок большего размера и уверены, что это станет новой тенденцией ближайшего времени", - подчеркнул он.

"При текущей рыночной конъюнктуре стимулирование новых крупных размещений требует комплексного подхода со стороны регуляторов. В данных условиях, на наш взгляд, для потенциальных эмитентов будут наиболее эффективными экономические стимулы - налоговые льготы, возможное снижение ставок по кредитному финансированию. Однако также следует подумать об увеличении потенциальной инвесторской базы за счет категорий инвесторов, которые ранее были не столь активны на рынке IPO - в первую очередь страховые компании и НПФ. Этому в том числе будет способствовать гармонизация регулирования по требованиям к активам для вложения средств", - полагает Шулаков.

IPO Газпромбанк Денис Шулаков
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