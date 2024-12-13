Brent подорожала до $74,22 за баррель

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили подъем днем в пятницу и могут завершить неделю в плюсе.

К 14:33 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,81 (1,1%) до $74,22 за баррель. Январские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,79 (1,13%), до $70,81 за баррель.

Поддержку ценам на нефть оказывают сообщения СМИ о том, что в Белом доме обдумывают ужесточение санкций в отношении экспорта нефти из России, а также заявления будущего советника по нацбезопасности США Майка Уолтца о возможном усилении давления на Иран после вступления в должность избранного президента Дональда Трампа.

Власти Канады рассматривают возможность введения экспортных пошлин на основные товары, экспортируемые в США, включая уран и нефть, если Трамп выполнит свою угрозу ввести масштабные тарифы, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Прогноз Международного энергетического агентства, которое ожидает, что предложение нефти на мировом рынке будет превышать спроса на нее, ограничивает рост котировок.

"Трейдеры не хотят подталкивать цены к снижению перед концом года" из-за опасений по поводу санкций США, отметил глава отдела исследований сырьевых и валютных рынков Kotak Securities Ltd. Аниндья Банерджи. Он считает, что котировки нефти будут оставаться в узком диапазоне до вступления Трампа в должность в конце января.