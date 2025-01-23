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Через ФРП в 2024 году было выдано 104 млрд рублей льготных кредитов

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Фонд развития промышленности в 2024 году начал финансирование 283 новых проектов в промышленности, общая сумма льготных средств, предоставленных в прошлом году, превысила 104 млрд рублей, сообщила пресс-служба фонда со ссылкой на утвержденные наблюдательным советом итоги года.

В том числе, в рамках программы "Проекты развития" было профинансировано 127 проектов, программы "Комплектующие изделия" - 52 проектов, "Производительность труда" - 27 проектов.

По данным фонда, в 2024 году активнее всего финансовыми инструментами ФРП пользовались машиностроители - 95 проектов, компании из отрасли металлообработки и металлургии - 45 проектов, и химической отрасли - 42 проекта.

ФРП выступает оператором Кластерной инвестиционной платформы (КИП), включенные в которую проекты также могут рассчитывать на льготную ставку кредитования (сейчас составляет 9,3% годовых). В рамках КИП, как сообщил ФРП, одобрено 55 проектов на общую сумму льготных кредитов 771 млрд рублей, из них профинансировано 26 проектов на 328 млрд рублей.

"Всего Фонд развития промышленности профинансировал уже порядка 1850 проектов промышленных предприятий на общую сумму около 620 млрд рублей. При этом более чем по 830 проектам уже полностью закрыты обязательства перед фондом, а общая сумма вернувшихся средств для финансирования новых проектов превысила 220 млрд рублей", - прокомментировал министр промышленности и торговли Антон Алиханов, возглавляющий наблюдательный совет ФРП.

ФРП Антон Алиханов
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