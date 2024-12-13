Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Boeing вложит $1 млрд в расширение производства самолетов 787 Dreamliner

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Американский авиастроительный концерн Boeing Co. инвестирует $1 млрд в расширение производственного комплекса в Южной Каролине, где выпускаются самолеты 787 Dreamliner.

Расширение операций поможет Boeing в достижении целевых показателей производства этих лайнеров, говорится в пресс-релизе компании. Программа выпуска 787 Dreamliner предусматривает увеличение их производства до 10 самолетов в месяц к 2026 году. К концу текущего года Boeing рассчитывает выйти на темпы производства до 5 лайнеров 787 Dreamliner в месяц.

Предприятие Boeing в Южной Каролине работает с 2009 года, в настоящее время на нем занято более 7,8 тыс. человек. Расширение операций, как ожидается, позволит дополнительно создать 500 рабочих мест на заводе в следующие пять лет.

Компании долгое время не удавалось нарастить производство самолетов 787 Dreamliner из-за различных проблем. Поставки лайнеров этой серии приостанавливались почти на два года - до середины 2022 года из-за производственных нарушений, а в текущем году регуляторы ужесточили свои проверки в связи с выявлением других проблем.

По данным на конец ноября, у Boeing были невыполненные заказы на поставки 758 самолетов серии 787.

С начала 2024 года капитализация Boeing снизилась на 36%.

Boeing Dreamliner Южная Каролина США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава Россельхознадзора призвал перекрыть все лазейки для фальсификата

Сервис быстрого перевода бумаг готов к работе, семь брокеров в процессе подключения

Сервис быстрого перевода бумаг готов к работе, семь брокеров в процессе подключения
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5548 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2054 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ20 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии93 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });