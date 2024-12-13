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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

В России жилищное строительство в ноябре просело на 10,5%

За 11 месяцев показатель вырос на 0,7%

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В России в ноябре 2024 года объем жилищного строительства составил 6 млн 283,6 тыс. кв. м, что на 10,5% меньше, чем в ноябре 2023 года, говорится в материалах Росстата.

За январь-ноябрь 2024 года объем жилищного строительства в стране достиг 93 млн 841,8 тыс. кв. м, увеличившись на 0,7% к аналогичному периоду 2023 года.

В октябре 2024 года объем жилищного строительства в России составил 6,4 млн кв. м (на 0,6% меньше, чем в октябре 2023 года), в сентябре - свыше 9,8 млн кв. м. (на 1,8% больше, чем в сентябре 2023 года), в августе - 9,2 млн кв. м (снижение на 9,5% в годовом выражении), в июле - 8,6 млн кв. м (рост на 9,5%), в июне - 9,7 млн кв. м (рост на 8,6%), в мае - 7,1 млн кв. м (снижение на 0,5%), в апреле - 7,3 млн кв. м (рост на 2,1%), в марте - 8,7 млн кв. м (рост на 1,0%), в феврале - 8,5 млн кв. м (рост на 2,6%), в январе - 12,1 млн кв. м (рост на 1,0%).

В целом за 2023 год жилищное строительство в РФ, как сообщалось, продемонстрировало рост на 7,5%: по итогам прошлого года были введены рекордные (за все время наблюдения с 1991 года) 110 млн 438,5 тыс. кв. м жилья после 102,7 млн кв. м (предыдущий рекорд) в 2022 году.

Росстат
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