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Греф предупредил о возможном риске стагфляции

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Экономика показывает признаки замедления, в частности, в строительном секторе, важно не перегнуть ситуацию на рынке кредитования, чтобы не столкнуться с риском стагфляции, заявил на дне инвестора глава Сбербанка Герман Греф.

"Ситуация сложная. Целый ряд отраслей и целый ряд заемщиков будет находиться в сложной ситуации. Банки будут в сложной ситуации. Это зависит от продолжительности разрыва между реальной инфляцией и ставками на рынке. Такого положительного спреда не было никогда и, конечно, экономика долго так существовать не может. Мы видим сейчас существенные сигналы замедления экономики, в частности, в секторе строительства жилья и инвестиций в жилье. Все перегретые рынки, такие как Москва, Краснодар, Санкт-Петербург. Московская область в меньшей степени пока (показывает - ИФ) падение инвестиций на ввод жилья. Но все остальные рынки, мы видим резкое давление на темпы ввода и объемы инвестиций. Поэтому рынок реагирует адекватно на это", - заявил Греф.

"Здесь самое главное, президент сказал об этом, чтобы не только правительство, но и Центральный банк отвечали за то, чтобы нам не перегнуть ситуацию. Потом возвращать это все на рельсы экономического роста будет значительно более тяжело. И есть, конечно, опасность стагфляции в том числе", - добавил он.

Президент Владимир Путин на форуме "Россия зовет!" призвал финансовые власти отслеживать динамику кредитного портфеля банков и не допускать его резких колебаний в сторону снижения.

"Мы с Центральным банком находимся в полном контакте. Они внимательно следят за качеством и нашего портфеля и тем, что дают наши предиктивные модели. Мы сразу же делимся всеми нашими исследованиями с Центральным банком. Поэтому надеемся, что коллеги вовремя будут реагировать на ситуацию", - сказал Греф.

Герман Греф Владимир Путин Московская область правительство Сбербанк Банк России
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