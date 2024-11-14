Росстат отметил снижение объема жилищного строительства в октябре на 0,6%

За десять месяцев года показатель вырос на 1,6%

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - В октябре 2024 года в России объем жилищного строительства составил 6 428,9 тысячи кв. м, что на 0,6% меньше, чем в октябре 2023 года, сообщил Росстат.

За январь-октябрь объем жилищного строительства в стране вышел на уровень 87 565 тысяч кв. м (рост на 1,6% в годовом исчислении).

Объем жилищного строительства в России в сентябре 2024 года составил свыше 9,8 млн кв.м. (на 1,8% больше, чем в сентябре 2023 года), в августе - 9,2 млн кв. м (снижение на 9,5% в годовом выражении), в июле - 8,6 млн кв. м (рост на 9,5%), в июне - 9,7 млн кв. м (рост на 8,6%), в мае - 7,1 млн кв. м (снижение на 0,5%), в апреле - 7,3 млн кв. м (рост на 2,1%), в марте - 8,7 млн кв. м (рост на 1,0%), в феврале - 8,5 млн кв. м (рост на 2,6%), в январе - 12,1 млн кв. м (рост на 1,0%).

В целом за 2023 год жилищное строительство в стране, как сообщалось, продемонстрировало рост на 7,5%: по итогам прошлого года были введены рекордные (за все время наблюдения с 1991 года) 110 438,5 тысячи кв. м жилья после 102,7 млн кв. м (предыдущий рекорд) в 2022 году.