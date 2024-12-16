ОТП банк направит на выплату дивидендов за 9 месяцев 4,4 млрд рублей

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Акционеры ОТП банка (входит в венгерскую OTP Group) приняли решение выплатить дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 0,015 рубля на одну акцию, говорится в сообщении кредитной организации.

Уставный капитал ОТП банка составляет почти 2,8 млрд рублей, он состоит из 279,8 млрд обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля. Таким образом, на выплату дивидендов за 9 месяцев будет направлено 4,4 млрд рублей.

OTP Group регулярно получает дивиденды от российского ОТП банка. С сентября 2023 года Банком России были одобрены выплаты на 37,1 млрд рублей (в том числе 10 млрд рублей в III квартале 2024 года), отмечала ранее группа.

ОТП банк по итогам III квартала 2024 года занимал 23-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".