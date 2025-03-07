ОТП банк в 2024 году нарастил чистую прибыль по МСФО на 43%

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - ОТП банк в 2024 году увеличил чистую прибыль по МСФО на 43% - до 136,9 млрд венгерских форинтов (33,1 млрд рублей) по сравнению с 95,7 млрд форинтов (23,1 млрд рублей) в 2023 году, говорится в отчете материнской OTP Group.

Чистая прибыль банка в IV квартале 2024 года выросла вдвое - до 45,7 млрд форинтов (11 млрд рублей).

Расходы на резервы в IV квартале составили 24 млрд форинтов (5,8 млрд рублей), что на 38% больше расходов в III квартале 2024 года (17,5 млрд форинтов, 4,2 млрд рублей) и в 3,5 раза больше расходов в IV квартале 2023 года (6,9 млрд форинтов, 1,7 млрд рублей). Расходы на резервы за весь 2024 год достигли 56,7 млрд форинтов (13,7 млрд рублей), что втрое больше расходов 2023 года (19,1 млрд форинтов, 4,6 млрд рублей).

Рентабельность капитала в 2024 году выросла до 45,3% с 33,9%, в IV квартале - до 62,1% с 33,2% годом ранее.

Чистый процентный доход в 2024 году вырос на 53% - до 187,1 млрд форинтов (45,2 млрд рублей), в IV квартале - на 81% - до 56,7 млрд форинтов (13,7 млрд рублей).

Чистая процентная маржа в 2024 году сократилась до 9,86% с 10,2%, в IV квартале выросла до 10,26% с 8,68% годом ранее.

Операционные расходы в 2024 году составили 91,4 млрд форинтов (22,1 млрд рублей), увеличившись за год на 23%. В IV квартале этот показатель вырос на 24% - до 26,1 млрд форинтов (6,3 млрд рублей).

Активы ОТП банка на 31 декабря 2024 года достигли 2,371 трлн форинтов (573 млрд рублей), увеличившись за год на 61% (в IV квартале - на 10%).

Совокупный кредитный портфель до вычета резервов в 2024 году вырос на 54% - до 1,111 трлн форинтов (269 млрд рублей). В IV квартале портфель вырос на 12%.

Группа отмечает сокращение доли проблемных кредитов за счет продажи портфеля кредитов третьей стадии в четвертом квартале 2024 года. Доля проблемных кредитов на 31 декабря 2024 года сократилась до 4,8% с 13,5% на 31 декабря 2023 года и 9,6% на 30 сентября 2024 года.

Средства клиентов на 31 декабря 2024 года достигли 1,882 трлн форинтов (455 млрд рублей), увеличившись с начала года на 71%, в IV квартале - на 13%.

Собственный капитал в 2024 году вырос на 9% - до 298,8 млрд форинтов (72,2 млрд рублей). Этот показатель в четвертом квартале вырос на 7%.

OTP Group продолжает получать дивиденды от российского ОТП банка. С сентября 2023 года выплаты на 41,8 млрд рублей были одобрены Банком России (в том числе 4,7 млрд рублей в IV квартале 2024 года).

ОТП банк по итогам 2024 года занимал 22-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".