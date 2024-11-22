ОТП банк может направить на дивиденды за 9 месяцев 4,4 млрд рублей

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - ОТП банк (входит в венгерскую OTP Group) может выплатить дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 0,015 рубля на одну акцию, сообщил банк со ссылкой на рекомендацию своего совета директоров.

Акционеры ОТП банка рассмотрят этот вопрос на внеочередном собрании 13 декабря.

Уставный капитал ОТП банка составляет почти 2,8 млрд рублей, он состоит из 279,8 млрд обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля. Таким образом, на выплату дивидендов за 9 месяцев может быть направлено 4,4 млрд рублей.

OTP Group регулярно получает дивиденды от российского ОТП банка. С сентября 2023 года были одобрены выплаты Банком России на 37,1 млрд рублей (в том числе 10 млрд рублей в III квартале 2024 года), отмечала ранее группа.

ОТП банк по итогам III квартала 2024 года занимал 23-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".