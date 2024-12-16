Сбербанк возобновляет выдачу семейной ипотеки

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк возобновляет проведение сделок по семейной ипотеке, говорится в сообщении кредитной организации.

В этом году Сбербанк уже несколько раз приостанавливал выдачу семейной ипотеки из-за исчерпания лимита по госпрограмме, возобновлял ее после выделения нового лимита.

Сейчас минимальный первоначальный взнос по этой льготной программе в банке составляет 50,1%. Его можно снизить до 20,1% в ряде случаев (по объектам некоторых застройщиков, оплате девелоперами комиссии).

"Новый механизм выделения лимитных средств для субсидирования льготных программ, который был запущен "ДОМ.РФ" и Минфином, позволит избежать приостановки выдач в будущем и сделает процесс получения льготной ипотеки более предсказуемым для клиентов", - заявил директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи, слова которого приведены в сообщении.