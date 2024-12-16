Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 13:46

Сбербанк возобновляет выдачу семейной ипотеки

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк возобновляет проведение сделок по семейной ипотеке, говорится в сообщении кредитной организации.

В этом году Сбербанк уже несколько раз приостанавливал выдачу семейной ипотеки из-за исчерпания лимита по госпрограмме, возобновлял ее после выделения нового лимита.

Сейчас минимальный первоначальный взнос по этой льготной программе в банке составляет 50,1%. Его можно снизить до 20,1% в ряде случаев (по объектам некоторых застройщиков, оплате девелоперами комиссии).

"Новый механизм выделения лимитных средств для субсидирования льготных программ, который был запущен "ДОМ.РФ" и Минфином, позволит избежать приостановки выдач в будущем и сделает процесс получения льготной ипотеки более предсказуемым для клиентов", - заявил директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи, слова которого приведены в сообщении.

Хроника 07 июня – 16 декабря 2024 годаИпотека в России
Сбербанк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Девелопер "ПИК" попал под санкции Евросоюза

Девелопер "ПИК" попал под санкции Евросоюза

Индекс МосБиржи обновил годовой минимум, упав ниже 2426п

Австралийский регулятор подал иск к HSBC из-за слабых мер защиты клиентов от мошенников

ЦБ РФ пересмотрит индикатор рыночных условий по ипотеке от застройщика

ЦБ РФ пересмотрит индикатор рыночных условий по ипотеке от застройщика

Лагард заявила, что худший период инфляции для еврозоны позади

Лагард заявила, что худший период инфляции для еврозоны позади

Расходы России на оборону достигли 32,5% федерального бюджета

LSE переживает самый большой отток компаний со времен кризиса 2009 года

LSE переживает самый большой отток компаний со времен кризиса 2009 года

В Москве схему развития Центрального транспортного узла утвердят до июля 2025 года

В Москве схему развития Центрального транспортного узла утвердят до июля 2025 года

Биткойн обновил исторический максимум и превысил $106 тысяч

Биткойн обновил исторический максимум и превысил $106 тысяч
Хроники событий
Ипотека в РоссииИпотека в России31 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2058 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5563 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });