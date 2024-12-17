В России средняя стоимость размещения в отелях выросла почти на 20%

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В России в 2024 году средняя стоимость ночи в гостинице выросла на 19,8% по сравнению с 2023 годом, больше всего подорожали отели категорий 4-5*, сообщил на пресс-конференции президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

"В среднем по России стоимость размещения в одном номере в сутки выросла на 19,8% и составила в среднем 8435 рублей. В гостиницах категории 0-2* рост стоимости составил 16,1%, до 5,83 тысячи рублей, в 3* - плюс 18,6%, до 6,89 тысячи рублей. В отелях 4-5* цены за сутки выросли в среднем на 21,3%, до 11,59 тысячи рублей", - сказал он.

По данным РСТ, в перечень регионов с недорогим размещением в гостиницах в 2024 году вошла Республика Марий Эл: несмотря на рост цен на 12,6%, стоимость размещения составила в среднем 3,8 тысячи рублей в сутки. В Калмыкии средняя стоимость размещения в гостинице составила 3,3 тысячи рублей (плюс 12,4%), в Забайкальском крае - 4 тысячи рублей (плюс 12,7%), в Вологодской области - 4,4 тысячи рублей (плюс 5,3%).

"Если мы хотим комфортного отдыха, то самые доступные отели уровня 4-5 звезд обнаружились в Оренбургской области - стоимость размещения составила 4,5 тысячи рублей в сутки", - сказал Уманский.

Средняя стоимость размещения в отелях 4-5* в Пензенской области составила 4,67 тысячи рублей в сутки, в Саратовской - 4,7 тысячи рублей, в Орловской - 5 тысяч рублей, в Вологодской - 5,2 тысячи рублей, в Забайкальском крае - 5,37 тысячи рублей.