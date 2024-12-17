РСТ прогнозирует рост выездного туризма в 2024 году на 20%

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Объем выездного туризма из России в 2024 году составит около 20%, всего за год россияне совершат около 30 млн зарубежных поездок с различными целями, сообщил на пресс-конференции вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

"В выездном туризме мы видим очень хорошую положительную динамику, но это, прежде всего, восстановление выездного туризма, потому что вернуться к абсолютным цифрам 2019 года сложно без снятия ограничений. Но, несмотря даже на действующие ограничения на международные авиаперелеты, рост выездного туризма составляет на текущий момент 20%. И мы пока прогнозируем, еще сезон не завершен, что по итогам этого года зарубежные страны посетят с различными целями, включая частные деловые поездки и туристические, около 29-30 миллионов наших граждан", - сказал он.

По словам Горина, динамика роста продаж пакетных туров в организованном сегменте тоже хорошая. В РСТ прогнозируют, что общее число туристов, которые отправятся на отдых за рубеж через туроператоров, составит около 10 млн человек. Лидируют по объему безвизовые страны с прямым авиасообщением.

"Первое место занимает Турция, которую посетит не менее 6,7 миллиона человек в этом году. Мы чуть-чуть пока не догнали 2019 год, когда это было 6,9 миллиона человек, но рост по Турции составил 6%", - сказал эксперт.

Он добавил, что очень хорошую динамику роста в этом году показывают Египет и Таиланд, которые уже в ближайшее время могут довести турпоток до 2 млн россиян в год.

"Это абсолютно рекордные цифры по сравнению с 2019 годом. В этой группе я хотел бы отдельно сказать о Китае. Благодаря тому, что у нас очень улучшилось воздушное сообщение с Китаем, он вырвался с прекрасной динамикой в лидеры, и это еще двухстороннее направление, въездной поток также растет", - пояснил Горин.

По данным РСТ, у России действует прямое авиасообщение с 36-ю странами, и во многие из них осуществляются специализированные туристические рейсы.

"Почему это важно? Потому что туристические перевозки, они, конечно, идут по специальным тарифам, и средний чек здесь существенно ниже. У нас даже были парадоксы летом, когда перелет в Китай туда и обратно за 40-45 тысяч стоил как перелет Москву-Сочи-Москва. Такие цены были в августе. Это говорит о конкуренции между направлениями, но в среднем, как раз благодаря тому, что средний чек на международные авиаперелеты не так вырос, как это было, например, в 2022 году. Это тоже способствовало большей доступности международных путешествий", - подчеркнул Горин.

Очень важным итогом года он назвал тенденцию к расширению числа прямых рейсов за рубеж из регионов. Сегодня они выполняются из 24 городов России, и это позволяет туристам не летать на отдых через Москву и Петербург.

В 2023 году россияне совершили 27 млн поездок за рубеж, из которых 9,3 млн - с целью туризма.