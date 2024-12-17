Новосибирская УК "Гамма" получила блокпакет акций "Сибкабеля"

Ранее блокпакет принадлежал Евгению Туголукову

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - ООО УК "Гамма" (Новосибирск) получило 25,1874% акций АО "Сибкабель" (Томск, входит в холдинг "Кабельный альянс", ХКА), сообщил кабельный завод.

Ранее блокпакетом "Сибкабеля" владел Евгений Туголуков, он приобрел акции в марте 2024 года. По данным "Сибкабеля" на начало марта 2024 года, остальные 70,75% его уставного капитала принадлежало ОАО "УГМК".

Новосибирская УК "Гамма Групп" занимается доверительным управлением активами, а также управлением ЗПИФами, инвестициями в недвижимость. "Гамма Групп", по данным на август 2024 года, управляла активами совокупной стоимостью 170 млрд рублей. УК указывает, что является второй в России по количеству ЗПИФ под управлением.

По данным ЕГРЮЛ, в настоящее время 80% ООО принадлежит руководителю компании Салавату Алпарову, по 10% - Анне Байтомуровой и Юлии Нагорной (в других бизнесах не участвуют).

АО "Сибкабель" производит свыше 45 тысяч маркоразмеров кабельно-проводниковой продукции, специализируется на выпуске общепромышленных кабелей, а также специализированных кабелей для нужд нефтегазовых, горнорудных, транспортных и иных компаний.

ХКА объединяет АО "Сибкабель", ПАО "НИКИ" (оба - Томск), АО "Электрокабель" Кольчугинский завод" (Владимирская область), АО "Уралкабель" (Екатеринбург).