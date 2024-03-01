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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Евгений Туголуков получил блокпакет акций "Сибкабеля"

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Владельцем блокирующего пакета акций АО "Сибкабель" (Томск, входит в холдинг "Кабельный альянс", ХКА) стал Евгений Туголуков, говорится в сообщении компании.

Кипрская Reedleport Holdings Ltd. ранее владела 24,9998% акций АО, 29 февраля снизила свою долю до нуля. В то же время Туголуков получил 25,1874% акций.

"Интерфакс" не располагает комментариями участников сделки.

По данным ЕГРЮЛ, полным тезкой Туголукова является выходец из группы МДМ, основатель группы "Медскан" (частная медицинская сеть) Евгений Туголуков.

Согласно данным из иностранных реестров, кипрская компания будет принудительно ликвидирована: 17 февраля регулятор направил компании уведомительное письмо о принудительном прекращении деятельности.

АО "Сибкабель" производит свыше 45 тысяч маркоразмеров кабельно-проводниковой продукции, специализируется на выпуске общепромышленных кабелей, а также специализированных кабелей для нужд нефтегазовых, горнорудных, транспортных и иных компаний. Согласно отчетности "Сибкабеля" за 2022 год, 70,75% уставного капитала принадлежали ОАО "УГМК", еще 24,13% - кипрской Reedleport Holdings Ltd.

ХКА объединяет АО "Сибкабель", ПАО "НИКИ" (оба - Томск), АО "Электрокабель" Кольчугинский завод" (Владимирская область), АО "Уралкабель" (Екатеринбург).

Томск Евгений Туголуков Reedleport Holdings Ltd Сибкабель
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