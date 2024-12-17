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Индекс МосБиржи обновил минимум с марта 2023 года

Котировки "Газпрома" обновили минимум с января 2009 года

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Во вторник российский рынок акций продолжил снижение на фоне ухудшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (фьючерс на нефть Brent подешевел до $72,5 за баррель), санкционных новостей и ожиданий повышения ставки Банка России.

Индекс МосБиржи снизился шестые торги подряд, пробил рубеж 2400 пунктов и обновил минимум с марта 2023 года во главе с подешевевшими после отсечки дивидендов акциями "ЛУКОЙЛа" (-7%) и "Северстали" (-5,1%). Котировки "Газпрома" (-2,2%) в течение торгов обновили минимум с января 2009 года.

По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 1,8% до 2377,15 пункта, индекс РТС снизился на 1,9% до 727,06 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" снизились в пределах 2,4%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 18 декабря, составил 102,9979 рубля (+8,54 копейки).

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Газпром ЛУКОЙЛ РТС Brent Мосбиржа
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