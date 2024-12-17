Что произошло за день: вторник, 17 декабря

Дело об убийстве начальника войск РХБЗ, режим в ЧС в Анапе из-за последствий крушения танкеров, закон о возможности исключения "Талибана" из списка запрещенных организаций

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- СКР квалифицировал как теракт дело об убийстве начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника. По данным Bloomberg, преступление было организовано СБУ. Расследованием займется центральный аппарат Следственного комитета РФ.

- В Анапе ввели режим ЧС из-за выброса нефтепродуктов на берег после происшествия с танкерами "Волгонефть 212" и " Волгонефть 239". В Краснодарском крае с пляжей убрали больше 12 тонн мазута. Между тем уже третий танкер во вторник подал сигнал бедствия у порта "Кавказ" в Черном море, разгерметизации не произошло.

- Индекс МосБиржи обновил минимум с марта 2023 года на фоне ухудшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры.

- Дума приняла закон, позволяющий исключить движение "Талибан" из списка запрещенных в России организаций на основании заявления генерального прокурора РФ или его заместителя.

- Госдума приняла закон, который продлевает до 31 декабря 2025 года срок, в течение которого мобилизованные и контрактники, а также члены их семей могут требовать предоставления кредитных каникул.

- В нижней палате парламента РФ принят закон о специальных счетах иноагентов для авторских отчислений и иных платежей.

- Комитет Госдумы по информационной политике возглавил Сергей Боярский. Ранее пост занимал Александр Хинштейн, который был назначен врио губернатора Курской области.

- Город Ростов в Ярославской области будет переименован в Ростов Великий. Соответствующий закон приняла Госдума.