Поиск

Объем пятилетней инвестпрограммы РЖД пока в проработке из-за меняющейся ДКП

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Объем пятилетней инвестпрограммы ОАО "РЖД" пока в проработке из-за меняющейся денежно-кредитной политики.

"Касательно утверждения пятилетней программы (РЖД - ИФ), вопрос прорабатывается с учетом новых ставок Центрального Банка и конъюнктуры рынка", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минтранса РФ.

Относительно размера инвестпрограммы РЖД на следующий год, в министерстве отметили, что "предварительно объем инвестиций в 2025 г. составит порядка 890 млрд руб.".

ЭкономикаРЖД начнут продавать билеты на WildberriesЧитать подробнее

Первоначально одобрение инвестпрограммы РЖД правительством ожидалось в ноябре.

Банк России за последние месяцы существенно ужесточил ДКП. Сейчас ставка находится на уровне 21%, рынок ожидает ее дальнейшего повышения по итогам совета директоров ЦБ 20 декабря.

РЖД ожидали получить протокол правительства с конкретными параметрами инвестиционной программы в начале декабря, сообщал первый замглавы компании Вадим Михайлов журналистам в кулуарах Веронского евразийского экономического форума.

ЭкономикаРЖД улучшили прогноз-2024 по пассажирским перевозкамЧитать подробнее

Михайлов не называл параметры документа. На вопрос, понятен ли объем пятилетней инвестпрограммы, он ответил: "Мне понятен".

В этот же день глава департамента корпоративных финансов РЖД Татьяна Орлова в рамках форума "Россия зовет!" заявила, что РЖД сократят инвестпрограмму на 2025 г. примерно на 40% по сравнению с 2024 г.

Инвестпрограмма РЖД на 2024 г. была утверждена в объеме 1 трлн 275,4 млрд руб., фактическое ее исполнение по итогам года пока не озвучено.

РЖД Минтранс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Т-Банк за 11 месяцев увеличил чистую прибыль по РСБУ на 41%, до 58 млрд рублей

Т-Банк за 11 месяцев увеличил чистую прибыль по РСБУ на 41%, до 58 млрд рублей

В Рыбном союзе усомнились в необходимости введения биржевой торговли рыбой

В Рыбном союзе усомнились в необходимости введения биржевой торговли рыбой

Honda и Nissan обсуждают слияние, акции последней подскочили на 24%

Цены на красную икру в РФ после Нового года могут снизиться на 10%

Цены на красную икру в РФ после Нового года могут снизиться на 10%

Экспортерам могут разрешать не репатриировать валюту в размере, необходимом для исполнения обязательств

В Китае пассажирские авиаперевозки в 2024 году достигли рекорда

В Китае пассажирские авиаперевозки в 2024 году достигли рекорда

Рубль во вторник упал в паре с юанем на фоне негативной динамики цен на нефть

Бывший совладелец Внешпромбанка Беджамов заочно осужден на 14 лет колонии

Бывший совладелец Внешпромбанка Беджамов заочно осужден на 14 лет колонии

Индекс МосБиржи обновил минимум с марта 2023 года

Минфин ждет вложения в программу долгосрочных сбережений в 2024 году около 200 млрд рублей

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2063 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне10 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии109 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске126 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов174 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });