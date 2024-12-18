Объем пятилетней инвестпрограммы РЖД пока в проработке из-за меняющейся ДКП

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Объем пятилетней инвестпрограммы ОАО "РЖД" пока в проработке из-за меняющейся денежно-кредитной политики.

"Касательно утверждения пятилетней программы (РЖД - ИФ), вопрос прорабатывается с учетом новых ставок Центрального Банка и конъюнктуры рынка", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минтранса РФ.

Относительно размера инвестпрограммы РЖД на следующий год, в министерстве отметили, что "предварительно объем инвестиций в 2025 г. составит порядка 890 млрд руб.".

Первоначально одобрение инвестпрограммы РЖД правительством ожидалось в ноябре.

Банк России за последние месяцы существенно ужесточил ДКП. Сейчас ставка находится на уровне 21%, рынок ожидает ее дальнейшего повышения по итогам совета директоров ЦБ 20 декабря.

РЖД ожидали получить протокол правительства с конкретными параметрами инвестиционной программы в начале декабря, сообщал первый замглавы компании Вадим Михайлов журналистам в кулуарах Веронского евразийского экономического форума.

Михайлов не называл параметры документа. На вопрос, понятен ли объем пятилетней инвестпрограммы, он ответил: "Мне понятен".

В этот же день глава департамента корпоративных финансов РЖД Татьяна Орлова в рамках форума "Россия зовет!" заявила, что РЖД сократят инвестпрограмму на 2025 г. примерно на 40% по сравнению с 2024 г.

Инвестпрограмма РЖД на 2024 г. была утверждена в объеме 1 трлн 275,4 млрд руб., фактическое ее исполнение по итогам года пока не озвучено.