РЖД начнут продавать билеты на Wildberries

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" планирует начать продавать билеты на железнодорожный транспорт на платформе Wildberries.

Соответствующее соглашение о сотрудничестве РЖД и ООО "РВБ" (Wildberries) подписали в четверг в Москве в рамках пассажирского форума "PRO/Движение", передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания.

Стороны также планируют популяризировать различные туристические продукты холдинга РЖД и другие небилетные ж/д сервисы, такие как круизные поезда, бронирование отелей и экскурсий.

"Российские железные дороги" ежегодно перевозят более миллиарда пассажиров. Повышение уровня комфорта пассажиров является одним из приоритетных направлений развития нашей компании. Это касается не только организации самой поездки, но и сопутствующих сервисов. В том числе мы стремимся максимально облегчить и упростить доступ пассажиров к билетному контенту, сократить время на оформление проездных документов, расширить способы их оплаты и т. д. Соглашение о сотрудничестве с крупнейшей онлайн-площадкой Wildberries предусматривает интеграцию цифрового сервиса по реализации билетов на железнодорожный транспорт в цифровую платформу маркетплейса", - заявил замглавы РЖД Иван Колесников.