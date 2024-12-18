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В Великобритании инфляция в ноябре ускорилась до 2,6%

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В Великобритании в ноябре потребительские цены выросли на 2,6% в годовом выражении, сообщило Национальное статистическое управление (ONS) страны.

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 2,3% в октябре и стала максимальной за восемь месяцев.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем также прогнозировали повышение на 2,6%.

Наиболее существенно в ноябре выросла стоимость отдыха и досуга (на 3,6%), жилищно-коммунальных услуг (на 3%), а также продуктов питания и безалкогольных напитков (на 2%). Транспортные услуги подешевели на 0,9%.

Потребительские цены в Британии в ноябре относительно предыдущего месяца повысились на 0,1%, в то время как в октябре они выросли на 0,6%.

Цены без учета стоимости продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей (базовая инфляция, индекс CPI Core) увеличились на 3,5% в годовом выражении и не изменились за месяц. В октябре рост составлял соответственно 3,3% и 0,4%.

Повышение розничных цен (индекс RPI) в прошлом месяце ускорилось до 3,6% в годовом выражении с октябрьских 3,4%. Именно этот индикатор используется британскими работодателями при проведении переговоров о зарплате. Разница в динамике индексов CPI и RPI связана с учетом затрат на жилье в RPI, а также разным весом авиатарифов, страхования и цен на бензин.

RPI в ноябре увеличился на 0,1% м/м после подъема на 0,5% месяцем ранее.

ONS Великобритания
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