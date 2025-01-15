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Инфляция в Великобритании в декабре неожиданно замедлилась до 2,5%

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Великобритании в декабре выросли на 2,5% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с ноябрьскими 2,6%.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали сохранение темпов роста потребительских цен на уровне 2,6%.

Стоимость продуктов питания и безалкогольных напитков повысилась в прошлом месяце на 2%, алкоголь и табачная продукция подорожали на 5,3%, одежда и обувь - на 1,1%. Цены в ресторанах и отелях выросли на 3,4%, коммуникационные услуги стали дороже на 6,1%, образовательные - на 5%, медицинские - на 5,6%.

Тем временем транспортные услуги подешевели на 0,6% в годовом выражении, мебель и товары для дома - на 0,3%.

Потребительские цены в Британии в декабре относительно предыдущего месяца повысились на 0,3%, в то время как в ноябре рост составлял 0,1%.

Цены без учета стоимости продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей (базовая инфляция, индекс CPI Core) увеличились на 3,2% в годовом выражении и на 0,3% за месяц. В ноябре годовые темпы роста составляли 3,5%, а в помесячном исчислении показатель не изменился.

Повышение розничных цен (индекс RPI) в прошлом месяце замедлилось до 3,5% в годовом выражении с ноябрьских 3,6%. Именно этот индикатор используется британскими работодателями при проведении переговоров о зарплате. Разница в динамике индексов CPI и RPI связана с учетом затрат на жилье в RPI, а также разным весом авиатарифов, страхования и цен на бензин.

RPI в декабре увеличился на 0,3% к предыдущему месяцу после подъема на 0,1% месяцем ранее.

ONS Великобритания
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