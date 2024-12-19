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Нефть Brent подешевела до $72,92 за баррель

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются в четверг после первого за три сессии подъема накануне.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 по московскому времени составила $72,92 за баррель, что на $0,47 (0,64%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали на $0,2 (0,3%), до $73,39 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,52 (0,74%), до $69,5 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,37 (0,5%), до $70,02 за баррель.

Поддержку рынку в среду оказали данные министерства энергетики США, показавшие снижение запасов нефти и дистиллятов в стране. Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 934 тыс. баррелей, сообщило Минэнерго. Запасы дистиллятов уменьшились на 3,18 млн баррелей, бензина - увеличились на 2,35 млн баррелей.

Рынок, однако, растерял значительную часть роста после публикации решений и "ястребиных" прогнозов Федеральной резервной системы (ФРС), которые привели к укреплению доллара США. Новые медианные прогнозы руководителей ФРС предполагают, что в следующем году базовая процентная ставка будет снижена меньше, чем ожидалось ранее.

Brent WTI США ФРС
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